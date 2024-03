Nicki Nicole habla por primera vez de su ruptura con Peso Pluma

Fue el pasado mes de febrero cuando Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma luego de que circulara un video en el que aparece el cantante mexicano caminando agarrado de la mano de otra mujer en Las Vegas, donde se encontraba tras asistir al Super Bowl.

«El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», posteó la argentina en sus historias de Instagram en ese momento.

Nicki Nicole habla de su ruptura con Peso Pluma

Después de que captaran supuestamente a Peso Pluma siendo infiel a Nicki Nicole , la cantante a través de redes sociales fue que notificó sobre su ruptura.

La última vez que fueron vistos juntos fue en la reciente entrega de los Grammy, el pasado 4 de febrero, donde posaron besándose frente a las cámaras. Pero ahora, Nicki Nicole rompió el silencio y habló sobre cómo se ha sentido tras la ruptura con Peso Pluma.

“La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable”, declaró en una entrevista para la revista Billboard.

Nicki Nicole sale adelante gracias a sus fans

Además, la artista argentina aseguró que gracias a sus fans es que pudo seguir adelante. “Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”, agregó.

De igual forma, asegura que ahora expresará lo que siente a través de su música, pues está trasformando todo esto como inspiración.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música, hay mucha inspiración”.

Después de terminar con Peso Pluma la cantante Nicki Nicole regresará a México para ofrecer su show como parte del cartel del festival Tecate Emblema 2024, el cual se llevará a cabo en mayo y también se presentarán cantantes como Sam Smith, Nelly Furtado, Calvin Harris, Christina Aguilera, Anitta y Måneskin, entre otros artistas.