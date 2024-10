Muere Ken Page, voz original de Oogie Boogie, a los 70 años

El actor Ken Page murió a los 70 años de edad, informó su representante Lance Kirkland al medio internacional TMZ.

Page perdió la vida «muy pacíficamente» en su casa en St. Louis el lunes, mientras dormía en su silla.

«Era un hombre hermoso y talentoso, más grande que la vida misma. Ken era amado y adorado por muchas personas y lo extrañaremos mucho», dijo Kirkland.Nacido en San Luis, Misuri, Kenneth Page debutó en 1975 interpretando al León en la producción original de The Wiz, donde su interpretación de «I’m A Mean Old Lion» y «Ease On Down The Road» lo consolidó como una estrella en ascenso.

También fue aclamado por su papel como Nicely-Nicely Johnson en Guys and Dolls de 1976, y más tarde, como Old Deuteronomy en el musical Cats de Andrew Lloyd Webber en 1982.

Información de Agencia Reforma