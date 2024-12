Miley Cyrus se despidió de 2024 de forma “agridulce”: “Estoy deseando empezar de nuevo”

En una publicación de Instagram compartida el lunes 23 de diciembre, justo antes de las fiestas, Miley Cyrus expresó su sentir por todo lo que vivió este año. Con un emotivo mensaje, la artista le dijo adiós al año que termina y a la vez, hizo un adelanto de lo que está por venir para su carrera: “¡FELICES FIESTAS Y AÑO NUEVO!” comenzó el pie del post, acompañado de una foto en la que aparece posando con un vestido de cuero negro con cortes a los lados.

“Es agridulce decir adiós a un año que ha sido tan bueno para mí, pero estoy deseando empezar de nuevo. Esta es una de mis partes favoritas, no solo del proceso creativo, sino de la forma en que la vida ha elegido enseñarme.”, escribió.

Además, la intérprete de “Flowers” continuó reflexionando sobre su forma de trabajar y afirmó que le gusta terminar las cosas que empieza sin excepción, aunque admitió que le es difícil soltar las cosas cuando ya se terminaron, tal como sucede con este 2024. Asimismo, la cantante de 32 años concluyó su mensaje agradeciendo a quienes han hecho que este año sea tan especial para ella.

“En todo lo que hago, me gusta llegar hasta el final. Dar TODO lo que tengo. TODO para que llegue a su fin, seguir adelante y empezar de nuevo. A veces puede ser un proceso desgarrador, pero siempre he sabido que las piezas se vuelven a unir y crean algo hermoso. A todos los que han formado parte de hacer este año tan especial. Sinceramente, Miley”, expresó.

Los logros de Miley Cyrus en 2024

Este 2024 ha sido un año importante para la carrera de Miley Cyrus, pues en febrero ganó su primer Premio Grammy, en la categoría de “mejor actuación pop en solitario” por su éxito “Flowers”.

“Este premio es increíble, pero realmente espero que no cambie nada, porque mi vida era hermosa ayer. No todos en el mundo recibirán un Grammy, pero todos en este mundo son espectaculares. Así que, por favor, no piensen que esto es tan importante, aunque lo es ¿Verdad chicos?”, dijo con humor al recibir el galardón.

También su vida personal tuvo un giro, ya que en febrero, la revista PEOPLE reveló de manera exclusiva que Miley Cyrus se mudó con su novio Maxx Morando. Incluso, en noviembre, una fuente le dijo al mismo medio que la famosa ha encontrado el equilibrio entre su carrera y su vida personal. La misma persona agregó que la cantante está “apasionada por lo que crea, y todo es muy personal para ella”.

“Ha aprendido a equilibrar su carrera para que no sea lo que gobierna su vida. Fue una máquina durante mucho tiempo, y eso es lo último que quiere”, señaló la fuente.

Por si fuera poco, en agosto, la celebridad fue nombrada “Leyenda de Disney” por su icónico papel como Hannah Montana en Disney Channel, un reconocimiento que celebró con emoción: “Me siento orgullosa de haber sido Hannah Montana. En muchos sentidos, este premio es para Hannah y todos sus increíbles y leales fans, y para todos los que han hecho realidad mi sueño. Como dijo la leyenda misma, ‘Esta es la vida’.”, comentó.

El siguiente disco de Miley Cyrus

En una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, Miley Cyrus contó que ya se encuentra trabajando en su próximo álbum y adelantó que lo llamará Something Beautiful. La también actriz confesó que para la creación de esta nueva producción se inspiró en la música de Pink Floyd, más específico en su disco The Wall, que se estrenó en 1982.

Aunque no especificó la temática de este nuevo proyecto, la famosa aseguró que todo el disco tendrá una vibra “hipnotizante y glamorosa”, con el cual pretende “curar” al género del pop: “Es un álbum conceptual que es un intento de medicar de alguna manera una cultura enferma a través de la música”, explicó.

Con información de Infobae