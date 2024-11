Miley Cyrus niega haber plagiado una canción de Bruno Mars

Miley Cyrus negó todas las acusaciones de plagio y presentó una solicitud para desestimar la demanda por derechos de autor relacionada con su exitoso sencillo Flowers.

En documentos obtenidos por la revista People, los abogados de la cantante negaron las acusaciones por violación de derechos de autor de Tempo Music Investments, un titular parcial de los derechos de autor de la canción de Bruno Mars de 2013, When I Was Your Man que alega que ella plagió la canción en Flowers.

Miley Cyrus niega acusaciones de plagio

Los derechos de autor de When I Was Your Man pertenecen sólo parcialmente a Tempo, ya que adquirió el catálogo del coautor de la canción, Philip Lawrence. Sin embargo, no tiene ninguna afiliación con los otros coautores de la canción, Ari Levine y Andrew Wyatt.

Debido a esa distinción, los abogados de Miley Cyrus presentaron una moción para desestimar la demanda, argumentando que «sólo los propietarios de derechos exclusivos pueden demandar por infracción de derechos de autor» y «un cesionario de un solo coautor carece de derechos exclusivos y, por lo tanto, también carece de legitimidad para demandar por infracción».

El pasado 16 de septiembre, Cyrus fue demandada por las similitudes entre su éxito de 2023 y When I Was Your Man.

Según la demanda que fue presentada en un tribunal de Los Ángeles, Tempo Music Investments, que posee una parte de los derechos de autor del éxito de Mars después de adquirir el catálogo musical del compositor Philip Lawrence, afirmó que muchos «reconocieron las sorprendentes similitudes» entre las dos canciones tras el lanzamiento de Flowers.

¿Qué dice la demanda en contra de Miley Cyrus?

«Es innegable, basándose en la combinación y el número de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man'», se lee en la denuncia, y agrega que Flowers «duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos» de la canción de Mars.

«En consecuencia, el demandante presenta esta acción por infracción de derechos de autor que surge de la reproducción, distribución y explotación no autorizadas por parte de los demandados de ‘When I Was Your Man'», agrega el documento.

Tempo Music Investments también incluyó a los compositores de Flowers, Gregory Hein y Michael Pollack, que escribieron la canción junto a Miley Cyrus , entre los múltiples demandados, junto con Sony Music Publishing y Apple.

La denuncia también afirmaba que «la línea vocal inicial del coro de ‘Flowers’ comienza y termina con los mismos acordes que la línea vocal inicial del verso de ‘When I Was Your Man'». En la demanda, Tempo Music Investments solicitó a los demandados que dejaran de reproducir, distribuir o interpretar públicamente Flowers. También solicitaban una cantidad indeterminada en concepto de daños y perjuicios.