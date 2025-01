Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, debutan oficialmente en la música

Shakira es la mamá más orgullosa luego de que este día compartió –y presumió– que sus hijos, Milan y Sasha Piqué, ya tienen su primer proyecto musical de forma profesional e independiente a las colaboraciones que han hecho con ella en el pasado.

Los hijos de Shakira debutan en la música

Milan y Sasha, hijos de Shakira y el ex futbolista Gerard Piqué, debutaron profesionalmente con el proyecto musical Let It Beat en el que, junto con un grupo de jóvenes artistas, dan muestras de su talento como intérpretes y músicos y, con ello, dejan claro que tienen interés de seguir los pasos de su famosa mamá, quien en estos días se mudó a México para preparar la extensa serie de conciertos que ofrecerá en el país con su tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran; con el cual rompió récords al asegurar siete fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. ‘The One’ Sasha cantando y Milan en la batería y ‘It’s all for you’, Milan cantando junto con otros jóvenes talentos”, escribió Shakira en la sección de Historias de su cuenta de Instagram, junto a una foto de sus hijos y un link que dirige al álbum All For You, en el que participan los niños y que se lanzó el 24 de enero en la plataforma de Spotify.

Let It Beat, el proyecto musical de Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué

Aunque el ser parte del proyecto Let It Beat marca el debut profesional de los hijos de Shakira en la música, sabemos bien que Milan y Sasha ya habían dado muestras de su talento –en compañía de su mamá– al cantar con ella en el tema “Acróstico”, lanzado en mayo de 2023 y que forma parte del álbum Las Mujeres Ya No Lloran.

Ahora, sin embargo, todo parece indicar que las inclinaciones artísticas de Milan, quien acaba de cumplir 12 años, y Sasha, quien está por cumplir 10, son cada vez más claras y que tienen un futuro en la industria de la música, donde su mamá se ha consolidado como una de las estrellas globales más importantes con una carrera de más de tres décadas.

Y es que, en octubre próximo, se cumplirán 30 años del lanzamiento del álbum Pies Descalzos, que marcó el despegue internacional de la cantante barranquillera con canciones como “Estoy aquí” y “Antología”.

Milan y Sasha: Una vida bajo los reflectores

En medio de la vida pública y el mediático rompimiento que protagonizaron sus papás, Shakira y Gerard Piqué, los hijos de la ex pareja, Milan y Sasha, han crecido bajo el reflector, pero con un esfuerzo impulsado por sus padres para mantener su infancia lo más normal posible.

Milán Piqué Mebarak nació el 22 de enero de 2013 en Barcelona, su nombre significa «querido, amoroso y lleno de gracia» en eslavo, mientras que en sánscrito significa «unificación». Desde pequeño, mostró una inclinación tanto por la música como por el deporte.

A lo largo de los años ha acompañando a su mamá en ensayos y grabaciones, y en eventos deportivos junto a su papá. Su amor por el futbol se evidenció desde temprana edad, al participar en las academias juveniles del FC Barcelona; aunque más tarde se volvió un amante del beisbol, deporte que lo llevó a jugar en ligas pequeñas a nivel internacional. Además, desde pequeño dejó ver sus habilidades musicales, destacó en el piano, instrumento que aprendió a tocar con el apoyo de Shakira.

Por su parte, Sasha Piqué Mebarak nació el 29 de enero de 2015, también en Barcelona. Su nombre, de origen griego y ruso, significa «defensor de la humanidad» y «guerrero». Desde muy pequeño destacó por su personalidad alegre y extrovertida, y al igual que su hermano, ha encontrado en el futbol y los deportes en general un espacio natural para desarrollarse.

También ha mostrado interés en el baile y la música, por lo que desde muy corta edad dio señales de que podría seguir los pasos artísticos de su famosa mamá.

Tras la separación de la pareja en 2022, Shakira se mudó con Milan y Sasha a Miami, Florida, para buscar un nuevo comienzo a su vida y alejar a sus hijos de las polémicas y el acoso constante de los paparazzi en Barcelona.

Con información de Quién