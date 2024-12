¿Mijares le dedicó su nuevo disco a Lucero? La cantante reacciona

La cantante descartó la posibilidad de tener una segunda oportunidad como pareja con Mijares y desmintió que el papá de sus hijos le haya dedicado su nuevo disco.

Han pasado más de 13 años desde que Lucero y Mijares anunciaron su divorcio y sus fans siguen con la esperanza de que los cantantes puedan tener una reconciliación.

Debido a la buena relación que hasta el día de hoy mantienen los cantantes, el público los ha querido ver juntos, más allá de lo profesional, sin embargo, la realidad es que que únicamente son buenos amigos.

Así lo dejó claro Lucero durante una live que realizó a través de su cuenta de Instagram que realizó junto a su hija Lucerito Mijares, quien le preguntó públicamente si era verdad que su papá, Manuel Mijares, le había dedicado su más reciente álbum, Caprichos.

Manuel Mijares y Lucero en ‘Hasta que se nos hizo’ en el Auditorio Nacional. (EDGAR NEGRETE -CLASOS)

A pesar de la gran relación que existe entre ellos, Lucero descartó la posibilidad de tener una segunda oportunidad con Mijares como pareja y desmintió que el papá de sus hijos le haya dedicado su nuevo disco.

«¿Mijares te dedicó su nuevo álbum?», le preguntó Lucerito Mijares a su mamá, por lo que de inmediato le respondió en un tono irónico: «¡Sí!». Después de un momento de silencio, la hija de la pareja, echó por tierra este rumor: «¿Cómo le va a dedicar el disco?, ¿cómo?».

Inmediatamente, Lucero tuvo la misma reacción de su hija y dijo: «¿Por qué me lo dedicaría?, ¿por? Saben que es lo que yo creo, que hay que vivir y dejar vivir, sí, ¿por qué me dedicaría mi álbum nuevo?, ah, porque llevábamos 90 años de casados, chance me lo dedicaría, pero ni así», explicó la cantante quien dejó claro que la relación con Mijares es únicamente amistosa.

Manuel Mijares y Lucero (Getty Images)

La intérprete de Tácticas de guerra reconoció que, a pesar de que le tienen un gran cariño y respeto al papá de sus hijos, ella no tendría ese tipo de detalles. «Ni yo le dedicaría un álbum, ni él me dedicaría su álbum a mí», explicó. Lucerito, añadió: «Se llevan muy bien, pero no están casados, ya se divorciaron».

La joven ofreció una disculpa a sus seguidores por reaccionar a este tipo de cuestionamientos, pero después de tanto tiempo de ver la relación que llevan sus papás, le resulta extraño escuchar que los relacionen sentimentalmente: «Perdón por funar a los que hacen ese tipo de preguntas, perdón, pero yo ya me harté», comentó.