México vs Honduras: Ángel Malagón titular, según fuentes

La Selección Mexicana buscará este martes 19 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez remontar su eliminatoria contra Honduras por los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League y avanzar a la siguiente etapa del certamen.

Después de perder 2-0 el pasado viernes ante La Bicolor en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, México está obligado a ganar el partido que se celebrará en La Bombonera por diferencia de tres goles y deberá esforzarse al máximo para evitar anotaciones catrachas.

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien fue víctima de una agresión al finalizar el partido, aseguró que confía en la capacidad de sus jugadores para revertir el marcador global y obtener el boleto a las Semifinales de la CONCACAF Nations League. No obstante, el ‘Vasco’ reconoció la superioridad de La Bicolor en el duelo de ida e indicó que él era el «principal responsable» de la derrota.

«Hay que reorganizarnos, íbamos bien, el 1-0 fue un poquito raro, mal despeje y luego intentando empatar, haciendo movimientos tuvimos un par, pero al final nos desordenamos un poco y nos hacen el 2-0 que yo confío plenamente en mis jugadores que en Toluca seamos capaces de revertir la situación», dijo Javier Aguirre en rueda de prensa.

«Es futbol y creo que el cause del partido fue limpio, fue aguerrido, ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas y no me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. El principal responsable de la derrota soy yo e intentaremos ser más efectivos de lo que fuimos hoy en el área porque tuvimos un par de ocasiones», añadió.

Para el partido de vuelta, Javier Aguirre realizó ocho cambios respecto al partido de ida. Ángel Malagón es una de las novedades en el 11 titular. El técnico mexicano decidió mandar a la banca a Guillermo Ochoa y elegir como titular al portero del América, como adelantaron fuentes a ESPN.

Alineaciones del México vs Honduras

México: Luis Malagón; César Montes, Edson Álvarez. Jesús Orozco, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Alexis Gutiérrez, Rodrigo Huescas y Jesús Gallardo.

Honduras: Edrick Menjívar; Maldonado, Vega, Arriaga, Rosales, Najar, Rodríguez, Palma, Flores, Arboleda y Álvarez.