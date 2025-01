Meghan y Harry cuestionaron la decisión de Mark Zuckerberg en la que ahora se permite en Instagram y Facebook insultos, abuso a mujeres y minorías bajo el argumento “libertad de expresión».

El príncipe Harry y Meghan Markle emitieron un comunicado en el que le responden fundador de Meta, Mark Zuckerberg , y la empresa que él dirige, acusándolos de permitir la propagación de desinformación y de no tomar medidas suficientes para proteger a las personas del daño psicológico y social que genera el contenido tóxico en las plataformas que gestionan.

Meghan y Harry confrontan a Mark Zuckerberg tras los cambios en Meta

Tras las últimas actualizaciones de Mark Zuckerberg, en las cuales el fundador de Meta implementó cambios que permiten los insultos y el abuso hacia mujeres, minorías y personas de diversas identidades bajo el argumento “libertad de expresión», los duques de Sussex cuestionan estas decisiones en un comunicado titulado «Verificando a Meta» que publicaron en la página web de su fundación Archewell.

En el comunicado, Meghan y Harry instan a usuarios, accionistas y anunciantes a tomar medidas contra las recientes decisiones de Meta. Además, acusan a la empresa de «falta de integridad», de «normalizar los discursos de odio» y de facilitar la propagación de «odio, mentiras y división a costa de los demás», advirtiendo sobre una inminente «crisis global de salud mental».

Meghan Markle y el príncipe Harry. (Getty Images)

«No importa si tus opiniones son de izquierda, derecha o algo intermedio: las últimas noticias de Meta sobre cambios en sus políticas socavan directamente la libertad de expresión. Esto debería preocuparnos profundamente a todos», escribieron.

«Al contrario de lo que defiende la plataforma, permitir más abusos y normalizar los discursos de odio sirven para silenciar el debate y la libertad de expresión, no para fomentarlos».

Meghan y Harry, quienes en numerosas ocasiones han hecho énfasis en cuidar el contenido que se publica en redes sociales, resaltaron que las actualizaciones de Meta promueven el odio.

«Millones de personas utilizan las plataformas de Meta en Estados Unidos y cientos de millones más las utilizan en todo el mundo. Muchos utilizan la plataforma para difundir alegría, crear comunidad y compartir información motivadora. Lamentablemente, las recientes decisiones de Meta van directamente en contra de su misión declarada de “crear conexiones humanas” y, en cambio, priorizan a quienes utilizan las plataformas para difundir odio, mentiras y división a expensas de todos los demás».

Meghan y Harry invitan a Mark Zuckerberg a reconsiderar su decisión

Finalmente, Meghan y Harry hicieron un llamado al fundador de Meta a reconsiderar esta decisión y establecer políticas que protejan a los usuarios, además de cuestionar su compromiso con la seguridad en los espacios en línea.

«Nosotros, en The Archewell Foundation, seguimos comprometidos con promover la responsabilidad, salvaguardar la integridad de la información y proteger a todas las comunidades en la era digital. Esperamos y confiamos en que aquellos que permiten las ganancias de Meta, como los anunciantes y accionistas, hagan lo mismo».

Meghan y Harry (Getty Images)

Por otra parte, la pareja resaltó las medidas que siguen desde hace años en las que apoyan a organizaciones que apoyan la equidad en sitios y plataformas responables.

«En respuesta a estos retrocesos dañinos, continuamos actuando. Apoyamos con orgullo a organizaciones como el Center for Critical Internet Inquiry, Parents Together, 5Rights Foundation, Accountable Tech, HalfTheStory, The Marcy Lab School, and the Responsible Tech Youth Power Fund, que abogan por la responsabilidad y la equidad en línea», finalizaron.