Megan Fox y Machine Gun Kelly se separaron a pocas semanas de hacer público el embarazo de la actriz.

En un giro inesperado, Megan Fox y Machine Gun Kelly se separaron a pocos meses de revelarse que esperan a su primer bebé juntos.

Fuentes cercanas a los famosos revelaron a TMZ que Megan y el músico terminaron su relación durante el fin de semana de Acción de Gracias mientras estaban juntos en Vail, Colorado.

Además lee:

Megan Fox y Machine Gun Kelly terminan su relación tras revelar su embarazo

La fuente aseguró que el motivo de su separación es que Megan encontró material en el teléfono de Machine Gun Kelly que la perturbó y eso la hizo querer que él se fuera del viaje antes de tiempo.

Machine Gun Kelly see fue de Vail antes de lo previsto y, desde entonces, la ex pareja no se ha vuelto a ver y no están juntos en este momento.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (Getty Images.)

De acuerdo con los informes, está previsto que el bebé de Meghan Fox y Machine Gun Kelly nazca en marzo próximo.

El embarazo de Meganse dio a conocer a principios de noviembre, apenas unas semanas antes de su viaje de Acción de Gracias. En ese momento, las fuentes aseguraron que la actriz tenía entre 4 y 5 meses de embarazo .

Los rumores de ruptura entre Meghan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox, de 38 años, y Machine Gun Kelly, de 34, comenzaron su relación en 2020, rápidamente convirtiéndose en una de las parejas más seguidas y comentadas en la industria del entretenimiento.

Su relación, a menudo descrita como apasionada y única, se selló con un compromiso en enero de 2022. Sin embargo, recientemente, tanto Fox como Kelly habían estado lidiando con rumores de tensión en su relación, que finalmente culminaron en la ruptura.

Megan Fox da indicios de que terminó su relación con Machine Gun Kelly (Getty Images)

El fin de esta relación, que había sido una de las más mediáticas y comentadas del espectáculo, marca el cierre de un capítulo en la vida de ambos, dejando a los fanáticos con la incertidumbre de lo que vendrá a continuación.