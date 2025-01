«Me quedé fría»: Influencer acusa a trabajador de ‘Tito Double P’ de golpearla

Fernanda Ariella, mejor conocida como ‘Fer Alucín’, una reconocida influencer regia, denunció una presunta agresión por parte de un supuesto integrante del staff del cantante Tito Double P tras asistir a una fiesta.

Fue a través de TikTok donde la creadora de contenido publicó un video en el cual denunció ser víctima de violencia durante un ‘after’ donde se encontraba el famoso cantante y sus amigos.

En la grabación ‘Fer Alucín’ relató entre lágrimas los momentos de terror que vivió al irse de fiesta con Tito Double P y parte de los integrantes de su staff.

La joven explicó que este fin de semana una de sus amigas la invitó a irse de antro con el famoso cantante de corridos, su manager, amigos y otras personas cercanas a él, por lo que ella accedió.

“No sé de qué manera desahogarme y no sé de qué manera solucionar lo que me acaba de pasar… ayer en la noche una amiga me invitó al antro con Tito, con su manager, con sus amigos, etc. entonces yo accedí a ir en el antro, me la pasé muy bien. Después agarramos after en el hotel donde se estaba quedando Tito”, detalló.

‘Fer Alucín’ explicó que al principio se la pasó muy bien, pero el problema vino cuando aceptó irse de ‘after’ a la playa con el grupo de Tito Double P y sus amigos. En el momento en que ella intentó irse al cuarto del hotel para descansar, uno de los conocidos del cantante la acompañó y le propuso tener intimidad con él, sin embargo, ella se negó, pero éste reaccionó de forma violenta y comenzó a golpearla.

“Entonces yo fui al after… llega un punto en donde yo me quiero subir al cuarto y me acompaña un pende** que no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé nada de él y me dice, oye, vamos a cog**y le digo no, yo no jalo y me agarra los pelos y me empieza a golpear y me abre la ceja”, relató en medio del llanto.

La influencer regia dijo que todo ocurrió muy rápido y no pudo reaccionar para intentar protegerse, por lo que terminó con una herida en una de sus cejas y comenzó a sangrar.

“Todo fue muy rápido, que yo no alcancé a accionar. Entonces me llena de sangre todo. ¿Yo qué? ¿güey? Yo soy muy imprudente, yo soy muy golpeadora y esta vez no pude hacer nada. O sea, me quedé en shock, me quedé fría güey porque no sabía por qué lo estaba haciendo, si simplemente le dije que no quería cog**con él”.

‘Fer Alucín’ asegura que Tito Double P protegió a su agresor

Tras la agresión, Fernanda explicó que llegó Tito Double P para calmar a su amigo y posteriormente pidió llevarla al departamento donde se estaba quedando, sin embargo, al cuestionarle sobre el nombre del presunto agresor, no obtuvo ninguna respuesta y protegió su identidad.

“No sé quién es, no sé cómo se llama, no sé de qué sea trabajador de Tito, pero güey. En eso llega Tito, me saca del cuarto, lo calma y ya me manda con un chofer a los departamentos donde me estoy quedando, pero me comunico con su manager y me comunico con él. Y nadie me quiere decir cómo se llama esa persona para meter una denuncia, porque para mí es como casi una violación de que güey, si te estoy diciendo que no quiero cog** contigo, entiende lo que es un no”, dijo Fer llorando ante la cámara.

‘Fer Alucín’ publica fotografía de su presunto agresor

Horas después de publicar este video en su cuenta de TikTok, ‘Fer Alucín’ compartió una fotografía de su presunto agresor en historias de Instagram, por lo que pidió apoyo a sus seguidores para poder encontrar su nombre.

“Oigan es el, si alguien sabe su nombre o datos, por favor díganme”, se lee en la imagen.

Tras su publicación, muchos de los seguidores de la influencer comenzaron a difundir el nombre del presunto agresor, quien aseguran que es uno de los músicos de Tito Double P, por lo que exigen justicia.

Hasta el momento el cantante no ha emitido algún comunicado sobre el tema y ‘Fer Alucín’ borró el video donde denunció este hecho, aparentemente por cuestiones legales, ya que supuestamente interpondría una denuncia.