Maryfer Centeno y Mariana Echeverría se enfrentaron así en vivo: “Sabe que está mintiendo”

La grafóloga Maryfer Centeno ha estado en el centro de la polémica en las recientes semanas, debido a su enfrentamiento con el influencer Mr. Doctor, quien ha cuestionado la validez de la profesión de la especialista en personalidad.

Esta disputa, que ha generado gran revuelo, llevó a Centeno a anunciar inicialmente que interpondría una denuncia contra el médico. Sin embargo, poco después sus abogados anunciaron que buscarían un acuerdo con el controversial creador de contenido.

Maryfer Centeno y Mariana Echeverría se pelearon en televisión

El conflicto ha cobrado tanta relevancia que los cibernautas no tardaron en revivir otro pleito de la grafóloga, esta vez con la actriz y exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, Mariana Echeverría.

Este enfrentamiento tuvo lugar hace más de tres años, en septiembre de 2021, cuando Centeno formó parte del programa de concursos “Las Estrellas Bailan en Hoy”, transmitido en el matutino de Televisa “Hoy”.

En esa ocasión, la grafóloga presentó una coreografía junto a su compañero de baile, Shulo Calderón en donde incluso Centeno brincó de emoción pensando que lo había hecho bien. Pero Mariana, quien en ese momento formaba parte del jurado, no dudó en criticarla negativamente.

“Súper desconcentrados, no te lo tomes personal Maryfer, todo lo que voy a decir es en base a lo que vi en el baile, en esta profesión no se tiene que pedir permiso, se baila y ya. Se te olvidó toda la coreografía, tenías una cara de asustada, no me digas que no, porque sí. No lo lograron, no sé por qué celebraron, a mí no me gustó nada”, expresó la llamada Lady Mangos.

Maryfer se defiende de las críticas de Mariana Echeverría

Ante estas duras críticas, Centeno no se quedó en silencio. En un tenso intercambio, la grafóloga respondió sin titubeos: “Parpadeó muchas veces, lo cual significa que sabe que está mintiendo. No se sabe la coreografía. Nosotros ensayamos sin parar durante cuatro días. Es más, sigues parpadeando porque sabes que no estás convencida de lo que estás diciendo”.

Echeverría no tardó en contestar, manteniendo su postura: “Aquí están mis escritos. Cuando llegues a tu casa, ve con tu marido y mira la repetición del baile para que te des cuenta de que esos ensayos no sirvieron de nada”.

La discusión alcanzó su punto más álgido cuando Centeno, visiblemente molesta, replicó una vez más a la presentadora: “Mientes a tal grado que te trabaste”, expresó tartamudeando.

