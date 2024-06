Martha Cristiana revela lo qué vivió en Miss Universo: Era destructivo estar ahí

A pocas semanas de haber asumido su rol como directora de Miss Universo México, Martha Cristiana renunció al puesto y denunció una falsa inclusión por parte del equipo operativo de la organización, además de otras anomalías.

En entrevista exclusiva para Quien, la modelo y actriz aseguró que tomó la dirección del concurso pensando en que habría un cambio y sería más inclusivo, pues su visión siempre estuvo enfocada en ofrecer un certamen revolucionario.

Martha Cristiana quería un certamen de belleza progresista

“Prometimos que íbamos a hacer lo que nunca antes se había hecho en México y es exactamente el mismo refrito de toda la vida”, declaró. “Yo tenía ganas de una edición progresista, una edición donde hubiera un avance, la innovación es avance, y quedarnos detrás de eso, en un discurso que es completamente hueco, en donde lo único que les importa es llevarlas con una doctora que les inyecte los pómulos, les ponga no sé qué y les cambie los dientes me parece la misma jalada de siempre”, recalcó.

Martha Cristiana (Eduardo Ramos)

“Yo tengo ganas de buscar chavas que nosotros preparemos, que la organización les invierta, que puedan tener desarrollo humano, que tengan gestión de comunicación, que tengan presencia escénica y cultura general, que tenga una historia de vida muy inspiradora porque ya se vuelve interesante de ver. Si vamos a hacer los mismos concursos que veíamos en los años 80, a la gente ya no le interesa. La sociedad ya evolucionó, la belleza física es algo que ya entendimos que es intrínseca, felicidades por tu cara bonita, pero ¿qué más vas a traer a la mesa?”.

Martha Cristiana recalcó la importancia de romper paradigmas con la idea de que si una mujer es bonita no puede ser inteligente y denunció que, en plano mes del orgullo LGBTIQ+, el equipo operativo no le permita incluir en el concurso de belleza a mujeres trans.

“Para mí es importante denunciar que no hay una inclusión de la comunidad LGBTIQ+, que no hay una representante que pertenezca a la comunidad, eso me parece sumamente incongruente porque si Anne Jakrajutatip (empresaria y activista trans), que es dueña del 50 por ciento de la franquicia a nivel mundial, lo acepta, no entiendo por qué personas tan insignificantes -que se sienten con el control de tomar esas decisiones porque llegaron antes que tú y que no entienden que eres la directora y no entienden cuáles son tus responsabilidades- son tan resistentes a aceptar a una mujer trans”.

Aunque Martha Cristina anunció que renunciaba como directora de Miss Universo México la tarde de ayer, la modelo le presentó su renuncia a Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización, quien compró la mitad de las acciones de JKN Global Content, empresa de Anne Jakkaphong Jakrajutatip, el pasado viernes.

Martha Cristiana quería ofrecer un certamen de belleza más real

Como directora de Miss Universo México, Martha Cristian buscaba ofrecer un certamen en el que se demostrara que la belleza es integral, inclusiva y revolucionaria.

Marta Cristiana lamenta que no haya podido compartir mucho con sus cuatro hijos. (Agencia México )

“Lo que toca es que concursen lo más naturales posibles. Sheynnis Palacios, la Miss Universo, no tiene nada operado. El día que yo concurse a los 17 años no había nada, no había botox, yo concursé como yo era al cien por ciento, un cuarto lugar a mucha honra porque muchas chicas que ganaron Miss Universo después ya estaban hechas”, declaró la actriz.

La modelo también denunció la falta de empatía que existe entre las participantes, pues en pleno siglo 21 considera que las participantes siguen siendo violentadas por su aspecto físico.

«Me parece fuertísimo que se destroce la dignidad de una persona. No puedes adoptar las mismas políticas que se han adoptado siempre y que no han evolucionado nada: ‘Niña tú tienes que bajar cinco kilos’. Yo estoy completamente en contra de eso y trataba de suavizar los comentarios con: ‘Lo que tratan de decir no es que estés gorda, en realidad lo que te tratan de decir es que estés cómoda en traje de baño'».

“¿Tu sabes la cantidad de mujeres que tienen problemas alimenticios, problemas psicológicos, depresiones por no aceptarse, por tener una autoestima baja? ‘Y este pelo, horrendo, este pelo hay que cortarlo y estos dientes hay que cambiarlos’ y las niñas guapísimas. Era un suplicio estar ahí, todo muy destructivo, declaró”.