‘Malcolm el de en medio’ regresa con nuevos capítulos: Trama, personajes y todo lo que debes saber

«El futuro es hoy, ¿oíste viejo?“ Si pensabas que Malcolm el de en medio pronto quedaría en el pasado, estabas muy equivocado, ya que Disney+ dio un regalo de Navidad a todos los fans de Dewey, Reese, Francis, Hal, Lois y Malcolm al anunciar nuevos episodios de la serie de comedia.

Esta noticia llega a 18 años del estreno del último capítulo de Malcolm in the Middle, debido a que luego de 151 capítulos y 6 años de grabaciones, la serie acabó, convirtiéndose en una de las comedias más populares, pues incluso fue nominada 33 veces a los premios Emmy.

¿Cuántos capítulos de ‘Malcolm el de en medio’ se estrenarán?

Disney+ compartió la noticia a través de sus redes sociales, en donde se puede ver a Hal y Lois llamando a Malcolm por su nombre; tras ello, a aparece el protagonista, quien muy a su estilo le dice: “Sí, ya los escuche, ya voy”.

“¡Han vuelto! Malcolm el de en medio regresa con 4 episodios nuevos», agregó la plataforma en streaming en su publicación, hasta ahora se desconoce en qué fecha se estrenarán los capítulos, aunque se espera que lleguen en algún momento del 2025 y estarán disponibles en Disney+.

Esta noticia llega a tan solo un año de que Bryan Cranston, actor también conocido por su papel en como Walter White en la serie Breaking Bad, dejó ver la posibilidad de una reunión entre los actores de Malcolm el de en medio.

Pues durante una entrevista con el programa Watch what happens, el actor fue cuestionado sobre las posibilidades de un regreso: “en la escala del uno al diez diría un ocho. Haremos una película de reunión o un show o algo así”, compartió y adelantó que ya estaba trabajando en ideas.

¿De qué tratarán los nuevos capítulos de ‘Malcolm el de en medio’?

A pesar de que Disney no ofreció más detalles sobre cuándo o de qué tratarán los nuevos capítulos de Malcolm in the Middle, el portal especializado en cine Variety adelantó parte de lo que se podrá ver próximamente.

La historia se centrará en la fiesta del aniversario de bodas número 40 de Lois y Hal, por lo que para la celebración invitan a Malcolm y a su hija, quienes se verán envueltos en el típico caos familiar que se explora a lo largo de la serie.

La mejor noticia del regreso de Malcolm el de en medio es que los nuevos capítulos fueron planeados por Linwood Boomer, el creador original de la serie, por lo que el presidente de Disney Branded Television, aseguró para Variety que “estos nuevos episodios tendrán todas las risas, bromas y caos que los fanáticos adoraron, junto con algunas sorpresas”.

¿Qué actores del elenco original vuelven a los nuevos capítulos de ‘Malcolm in the Middle’?

Las buenas noticias no terminan, ya que además de contar con el creador de la serie, Malcolm in the Middle tendrá la participación de algunos de los miembros del elenco original de la comedia, quienes fueron parte de ésta desde el 2000 hasta el 2006.

Los actores de Malcolm el de en medio que regresarán en este nuevo relanzamiento de la serie serán:

Frankie Muniz: interpretando a Malcolm

Bryan Cranston; quien volverá a dar vida a Hal

Jane Kaczmarek: con su icónico papel como Lois

Hasta ahora se desconoce si otros actores que fueron parte de las siete temporadas regresarán; sin embargo, los actores confirmados se dejaron ver muy felices por ser parte una vez más de Malcolm in the Middle.

¿Dónde ver ‘Malcolm el de en medio’?

Mientras esperas por más noticias sobre los nuevos capítulos de Malcolm el de en medio, puedes disfrutar de los 151 episodios que componen esta serie, ya que éstos se encuentran disponibles a través de Disney+ y Hulu.

