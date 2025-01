Lucy Liu, sin temor a defenderse de las injusticias

La actriz Lucy Liu aseguró que en el pasado se defendió de los insultos del cómico Bill Murray a modo de protegerse y hacerle frente a lo que considera incorrecto.

«Lo habría hecho en cualquier situación. Pienso que cuando observo algo incorrecto me voy a proteger. Es algo innato hacer eso si sientes que hay injusticias. Siempre me he sentido así», dijo la actriz a The Guardian.

El choque de Liu con el también actor se registró en 1999 cuando rodaba la película Los Ángeles de Charlie, donde presuntamente, Murray la insultó.La supuesta agresión salió a la luz en 2021 durante el podcast titulado «Asian Enough», donde la actriz se limitó a dar detalles sobre lo sucedido.

«Algunas de las palabras que se usaron fueron inexcusables e inaceptables, y no iba a quedarme sentada y aceptarlo. Así que sí, me defendí y no me arrepiento, dijo Liu en ese entonces.

Información de Agencia Reforma