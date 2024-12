Blake Lively presentó una demanda por acoso sexual contra su coprotagonista en ‘Romper el círculo’, Justin Baldoni.

El verano pasado llegó a la pantalla Romper el círculo, la esperada película basada en el libro autobiográfico de Colleen Hoover, quien presenció el abuso y la violencia que su papá ejerció sobre madre. La adaptación cinematográfica, protagonizada por Blake Lively y dirigida por Justin Baldoni, estuvo rodeada de controversias desde su estreno, poniendo en evidencia tensiones entre sus principales figuras.

Desde el principio, Baldoni señaló públicamente su desacuerdo con Lively, quien además de protagonizar, fue productora. Según el director, la actriz desvió el enfoque original de la trama, priorizando el romance entre los personajes principales y restando importancia al tema del abuso y la violencia doméstica. Este cambio fue duramente criticado por el público, que expresó su descontento con el resultado final.

Además, el estreno de la película coincidió con el lanzamiento de una línea de productos de Blake Lively, desde esmaltes de uñas hasta bebidas alcohólicas, lo que muchos interpretaron como una estrategia comercial que minimizaba el mensaje central del filme. Incluso los atuendos de Lively en eventos públicos, inspirados en el papel de florista que interpretaba, generaron críticas.

Las diferencias creativas entre Blake y Justin quedaron evidenciadas en varias entrevistas que dieron por separado, pues, incluso, evitaron posar juntos durante la promoción de la misma. La controversial relación laboral parecía haber quedado en el pasado hasta este sábado, cuando se hizo público que esposa de Ryan Reynolds demandó al productor por acoso sexual y represalias durante el rodaje y la promoción de la cinta.

Todos los motivos del pleito entre Blake Lively y Justin Baldoni en «Romper el círculo» (Premier Shutterstock)

Blake Lively denuncia a Justin Baldoni por acoso sexual y represalias durante el rodaje y la promoción de la cinta “Romper el círculo

La aparente mala relación entre Lively y Baldoni tomó un giro inesperado cuando la actriz presentó una denuncia por «acoso sexual» contra el director. Lively afirmó que Baldoni había emprendido una campaña para dañar su reputación y que su comportamiento durante el rodaje le había causado «angustia emocional severa». En la demanda, Lively detalló una serie de condiciones que había establecido antes del inicio de las grabaciones, como la prohibición de hablar sobre ciertos temas personales y evitar referencias inapropiadas durante el rodaje. Entre los presentes en estas conversaciones iniciales estaba Ryan Reynolds, esposo de Lively y productor del filme.

Por su parte, Baldoni, a través de su abogado, calificó las acusaciones como «falsas y escandalosas» y acusó a Lively de generar conflictos durante la producción y de no cumplir con compromisos promocionales.

Blake Lively demanda a su coprotagonista Justin Baldoni por acoso sexual Blake Lively presentó una demanda contra su coprotagonista de ‘Romper el círculo’, Justin Baldoni, por acoso sexual y por intentar destruir su reputación durante el rodaje de la película.

“Es vergonzoso que la señora Lively y sus representantes hagan acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el señor Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes”. Asimismo, el abogado del director calificó la denuncia de Lively como “otro intento más desesperado por ‘arreglar’ la mala reputación que se ganó por sus propios comentarios y acciones durante la campaña de la película; entrevistas y actividades de prensa que fueron observadas públicamente, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que Internet generara sus propios puntos de vista y opiniones”.

Todos los motivos del pleito entre Blake Lively y Justin Baldoni en «Romper el círculo» (Premier Shutterstock)

“Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios”, declararon los abogados a New York Times.

Reacciones del medio

El impacto de la denuncia también alcanzó a la escritora Colleen Hoover, quien expresó públicamente su apoyo a Lively, elogiando su profesionalismo y empatía. “Blake, gracias por ser exactamente como eres. Nunca cambies”, escribió Hoover, posicionándose a favor de la actriz.

Coprotagonistas de Blake Lively muestran su apoyo tras denuncia de acoso sexual contra Justin Baldoni

America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn mostraron su respaldo a Blake Lively tras la denuncia por acoso sexual que la actriz presentó contra su coprotagonista Justin Baldoni.

En un comunicado conjunto publicado este domingo 21 de diciembre, las actrices de The Sisterhood of the Travelling Pants declararon: “Como amigas y hermanas de Blake desde hace más de 20 años, la apoyamos mientras lucha contra la campaña para destruir su reputación. Nos consterna ver los esfuerzos por desacreditar su voz tras pedir un lugar de trabajo seguro».

El comunicado también denunció la “explotación de historias de violencia doméstica para silenciar a una mujer que pidió seguridad”, mostrando su indignación ante la situación.

Blake Lively y Justin Baldoni (Getty Images)

En medio de esta controversia, Baldoni enfrentó consecuencias adicionales: su agencia de representación, WME, decidió romper lazos con él, aumentando las repercusiones del conflicto.

La controversia alrededor de Romper el círculo ha afectado notablemente la imagen pública de Blake Lively, quien pasó de ser una figura muy valorada a enfrentar críticas constantes. Sin embargo, la actriz ha manifestado su intención de seguir adelante, utilizando este episodio como una oportunidad para visibilizar prácticas nocivas en la industria del entretenimiento. Baldoni, por su parte, permanece en silencio, mientras las acusaciones en su contra siguen ocupando los titulares.