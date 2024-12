Liam Payne lanzó a la venta su mansión un mes antes de morir

Un mes antes de su sorpresiva muerte, el cantante Liam Payne puso a la venta su mansión de Inglaterra en unos 4.1 millones de dólares, según reveló el Daily Mail.

El ex integrante de One Direction vivía desde 2021 en este inmueble, ubicado en el pueblo de Chalfont St Giles, al sureste del condado de Buckinghamshire, para estar cerca de su ex, Cheryl Tweedy, y su hijo Bear.

De acuerdo con la publicación, la propiedad independiente de 24 mil 281 metros cuadrados, cuenta con una alberca, un anexo independiente de un dormitorio y hasta su propio establo.El anuncio, que se publicó en el sitio de bienes raíces británico Rightmove, ya se borró de la página; la última vez que estuvo disponible fue en septiembre de 2024. Se desconoce si la propiedad ya se vendió.

Durante su tiempo fuera de Inglaterra, Payne vivió con su novia Kate Cassidy, de 25 años, en una casa rentada al sur de Florida, donde permaneció hasta poco antes de su muerte.

Agencia Reforma