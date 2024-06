Leonardo de Lozanne se sinceró sobre lo que ha sido su reconciliación con Sandra Echeverría , luego de que el año pasado el cantante y la actriz anunciaron su separación, que en ese entonces parecía definitiva.

Leonardo de Lozanne habla de su reconciliación con Sandra Echeverría

El vocalista de Fobia confesó en entrevista para el programa Ventaneando que después de tomar terapia de forma individual y de pareja, es que pudo salvar su relación con la mamá de su hijo Andrés.

“Hemos hecho de todo, y yo creo que todo ayuda, si yo también recomiendo eso, [la terapia], yo también ya vi que ella es la mujer de mi vida”, externó De Lozanne haciendo alusión a las recientes declaraciones de Sandra en las que mencionó su gran amor por él.

El artista recalcó que afortunadamente, en su caso, tanto Echeverría como él estaban con la intención de reconciliarse, y por eso es que actualmente están juntos como familia.

“Eso es lo que es un milagro, que se haya dado al mismo tiempo, porque muchas veces te desincronizas y fue como muy armonioso todo, entonces muy agradecido la verdad, pero es mejor estar en paz y creo que es lo que buscamos todos. Y pues decidimos entrarle y seguir todos juntos y en paz”, declaró.

Leonardo de Lozanne asegura que la terapia de pareja salvó su relación con Sandra Echeverría

Finalmente, Leonardo también manifestó que el tiempo que estuvo separado de Sandra le ayudó a revalorarla y comprender que no quería continuar con su vida sin que ella estuviera presente.

“Claro, yo lo súper recomiendo eh, cuando las cosas no están caminando, es mejor darse un break, claro, planeado, no a lo loco, o sea, establecidas las reglas y todo (…) puedes tomar mejores decisiones, y no desde el enojo, desde la confusión, desde el dolor, sino desde el amor, la conciencia, y generalmente resulta mejor, para bien o para mal. No quiere decir que vayas a continuar la relación, a veces la terminas, pero siempre van a ser mejor las decisiones si te tomas el tiempo de pensarlo”, concluyó.