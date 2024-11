Laura Zapata le manda sus últimas palabras a Ernestina Sodi

Laura Zapata se sumó a la larga lista de condolencias por la triste partida de Ernestina Sodi , quien murió ayer a los 64 años, luego de llevar varias semanas internada tras sufrir dos infartos al miocardio, uno de ellos provocado por la ruptura de la vena aorta.

La famosa actriz en su momento se mostró sumamente preocupada por la situación que atravesaba su hermana, con quien no lleva una buena relación, sin embargo, en esos momentos Zapata pidió oraciones para su recuperación.

Laura Zapata cuenta cómo se enteró de la muerte de Ernestina Sodi

Laura Zapata puntualizó que no ha recibido una llamada tanto de Camila Sodi, como de Thalia, por lo cual su familia solamente se limitará a enviar una corona de flores y aseguró que no estaba dispuesta a llorarle, si no a celebrar lo que fue en vida.

«Hablé con mis hijos y lo único que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata. Que descanse en paz. No voy a llorar su muerte si no voy a festejar su vida».

La intérprete compartió los detalles de cómo recibió la noticia y las razones detrás de su decisión de no asistir al funeral.

«Muy triste, algo muy doloroso que de alguna manera pues viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida», expresó Zapata. La actriz relató que se enteró de la noticia mientras descansaba, recibiendo una avalancha de mensajes y llamadas que la sumieron en una profunda tristeza.

Laura Zapata no asistió al funeral de Ernestina Sodi

A pesar de las diferencias que habían existido entre ambas, Laura Zapata intentó tender un puente con su hermana en los últimos días de su vida. «Le escribí a Marina y le dije: ‘Marina querida, acabo de leer un mensaje que puso Camila en una de sus redes y me hace llorar, solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón'», compartió la actriz, sin embargo, no recibió respuesta.

Cuando se le preguntó sobre si asistiría al funeral, la actriz fue clara y concisa: «De ninguna manera, porque considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota (se enfoque en) que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino o no».

La actriz prefiere recordar a su hermana de una manera más privada y personal, enviando una corona en nombre de la familia Sodi Zapata. «Que Dios la acompañe, que Dios la bendiga. Que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño y que vuele alto. Que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa. Estoy segura de que la van a recibir con los brazos abiertos, ella ha trascendido. Que Dios la bendiga y la reciba en sus brazos, en su Santa Gloria», finalizó.