Lanza Ed Maverick su cuarto álbum La Nube en el jardín

Ed Maverick presenta su cuarto álbum de estudio, LA NUBE EN EL JARDÍN, haciendo historia al entregar una pieza continua de 53 minutos y 49 segundos. Además, agota en cuestión de minutos los eventos oficiales de presentación del álbum con más de 30k fans buscando asistir, y sobrepasa las 500 pre órdenes del formato físico del álbum.

Esta nueva etapa en la carrera del artista comienza con la salida del álbum completo, buscando que las personas se den la oportunidad de escucharlo de principio a fin, olvidarse del mundo exterior, y vivir una experiencia similar a como fue grabado: en sesiones en las que el artista sólo utilizóguitarra y voz. Gracias a esto, termina por generar un ambiente natural que incluso nos permite escucharlo pasando las hojas de las partituras entre canciones, haciendo gesticulaciones y otros detalles que te hacen sentir que Ed se encuentra a un lado tuyo interpretando. Sobre LA NUBE EN EL JARDÍN, Ed explica:

“En este disco, tuve la oportunidad de volver a mi raíz, el folklore, y combinarlo con expresiones genuinas. Quise hacer un disco completamente desnudo, y en vista de que me retiré del ojo público (como por enésima vez), encontré la oportunidad de presentar una experiencia diferente de escucha a mis anteriores discos. Quise grabar este disco de forma que se sintiera en vivo porque ya no me estaba presentando más en ese formato. Todas las canciones las compuse de finales de 2021 a 2023, a excepción de ‘nadie va a pensar en ti mejor que yo’ que la compuse en 2018.”

Posteriormente, vendrá la salida de 8 sencillos que permitirán al artista contar las historias de manera distinta, brindándole un espacio individual a cada una de ellas que se suman a la primera experiencia de escuchar el álbum completo de principio a fin. También, vendrá el lanzamiento del cortometraje “La Nube En El Jardín” del cual se irán revelando más detalles en un futuro cercano.