Lady Gaga lanza «Disease», primer sencillo de su próximo álbum

Lady Gaga, 13 veces ganadora del Grammy, lanzó hoy «DISEASE», el primer sencillo de su próximo álbum (apodado con cariño LG7), que saldrá en la primavera de 2025.

Marcando su muy esperado regreso al pop, LG7 llegará tras el lanzamiento de Harlequin, un álbum conceptual que sirve como pieza complementaria de la película Joker: Folie à Deux. Harlequin, que debutó en el # 1 en la lista Billboard Jazz y en el top 20 en el Billboard 200, fue elogiado por críticos como ROLLING STONE, que lo describió como «un álbum exuberante de swing jazzístico, en su mayoría estándares, justo en su punto dulce», mientrasque THE NEW YORK TIMES comentó que «Gaga puede, por supuesto, clavar una melodía teatral como esta mientras duerme, pero aporta una energía fresca a ‘The Joker’ al darle una especie de arreglo de ópera rock, con guitarra eléctrica y un gruñido punk en su voz», y USA TODAY lo calificó como «fácilmente uno de sus mejores momentos en el disco», señalando que «es imposible escuchar a Harlequin y no tener nada más que un mayor respeto por la cantante / actriz».

Lady Gaga continúa reinando en el Billboard Global 200 con su gran éxito «Die With a Smile», que ha encabezado la lista durante ocho semanas consecutivas, convirtiéndolo en el #1 de mayor duración en el Global 200 este año. La canción ha acumulado 1.06 mil millones de reproducciones globales de todos los tiempos en DSP desde su lanzamiento. Actualmente la artista #3 más escuchada del mundo en Spotify (y una de las cinco únicas artistas en la historia en alcanzar más de 100 millones de oyentes mensuales), los otros proyectos de Lady Gaga para 2024 incluyen su colaboración con The Rolling Stones en «Sweet Sounds of Heaven» y la película de concierto GAGA: CHROMATICA BALL, ambas aclamadas por la crítica tras su lanzamiento.