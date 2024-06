Todo parece indicar que aunque actualmente no están en los mejores términos, el papá de Miley Cyrus quiere hacer las paces con la cantante. Esto porque Billy Ray Cyrus publicó recientemente un mensaje en redes sociales en el que dijo que está “increíblemente orgulloso” de su hija y la llenó de elogios.

El cantante de música country, de 62 años, ayudó a lanzar la carrera de su hija Miley Cyrus, quien actualmente tiene 31 años, cuando protagonizaron juntos la serie de Disney Channel, Hannah Montana, a finales de la primera década de 2000 y, aunque se cree que actualmente no se hablan, el viernes recurrió a las redes sociales para elogiarla, al llamarla una “verdadera artista” y una “superviviente”.

Billy Ray Cyrus quiere fumar la pipa de la paz con Miley

Junto a una vieja foto de él y de Miley cuando era una pequeña, Billy Ray Cyrus escribió en Instagram: “Uno de mis mejores recuerdos: CMA Fest, cuando era Fan Fair. Esos somos Miley Cyrus y yo, rodeados de miles de increíbles fans en el recinto ferial. Al día siguiente, alguien me pasó esta foto, y escribí ese poema justo en ese momento en el autobús”, escribió el cantante.

“Estoy increíblemente orgulloso de ella. Es una superviviente y una verdadera artista. Aprendió muy pronto a querer y apreciar a los fans que hacen que todo sea posible. Ambos apreciamos la conexión que tenemos con nuestros fans y estamos agradecidos por cada uno de ustedes. Espero que pasen un buen viernes. Ahora a rockear el país”, dijo. Por la imagen de la nota manuscrita, la letra del poema no está del todo clara, pero se titula The Moment (El momento), aunque entre ellas señala que la “imagen es demasiado feliz para hacerle sentir triste”.

La señal de que el papá de Miley Cyrus quiere hacer las paces con la cantante

En 2007, Billy Ray Cyrus escribió y lanzó el tema Ready, Set, Don’t Go como sencillo principal de su álbum de 2007, Home at Last, y la canción, que se centraba en sus sentimientos hacia el repentino ascenso a la fama de Miley Cyrus, apareció en el episodio de la segunda temporada del exitoso programa de televisión de su hija.

El intérprete del clásico country Achy Breaky Heart se ha distanciado de Miley en los últimos años, sobre todo después de divorciarse de su madre Tish Cyrus y de casarse con la cantante Firerose, de 34 años; pero recientemente se ha afirmado que ha intentado ponerse en contacto con ella en varias ocasiones y la felicitó después de que ganara su primer Grammy por el megahit, Flowers, a principios de este año.}

Miley Cyrus y su papá están peleados pero él ha querido acercarse a su hija

Una fuente dijo a Us Weekly: «Ha intentado ponerse en contacto con Miley muchas veces y la ha felicitado por sus Grammys. Los chicos han elegido bando, pero los amigos esperan que la ruptura no dure para siempre».

La fuente también afirmó que Miley, quien asistió a la boda de su mamá Tish con el actor Dominic Purcell en agosto junto con sus hermanos mayores Trace y Brandi, mientras que sus hermanos menores Braison y Noah no lo hicieron, ha optado por «estar al lado» de su mamá.

La fuente dijo: «Miley y Billy Ray están peleados. Miley está muy unida a su madre y está de su lado. Noah siempre ha estado cerca de Billy Ray. Esto ha causado una ruptura entre ella y Miley».