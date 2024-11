Una fuente reveló la reacción de la protagonista de «El Cisne Negro» ante las fotografías de Benjamin Millepied besando a otra mujer

Natalie Portman no está «sorprendida» de que su ex marido Benjamin Millepied comenzara ya otra relación tras su divorcio. La actriz de ‘Cisne Negro’, de 43 años, conoció a su ex marido, de 47 años, en el set del ballet en 2009 antes de que se casaran en 2012, y una fuente ha dicho ahora cómo se siente después de que él fuera fotografiado besando a una mujer el mes pasado.

La reacción de Natalie Portman al enterarse del nuevo romance de su ex

«Natalie no está sorprendida de que Benjamin haya seguido adelante por cómo terminó su relación. Ella pensó que él comenzaría una relación rápidamente y espera que Benjamin sea feliz», dijo la fuente a Us Weekly.

Otro insider dijo a la publicación: «La vida sentimental de Benjamin no tiene ninguna relación con Natalie. Ella es súper feliz en este momento y ha priorizado a su familia y amigos».

«A Natalie realmente no le importa con quién está saliendo Benjamin. Ella lo superó hace mucho tiempo», insistió otra a Page Six.

Natalie Portman y Benjamin Millepied. (Getty Images)

Al cumplir 43 años en junio, Natalie dio las gracias a sus amigos por levantarle el ánimo: «Este año, en mi cumpleaños, quiero celebrar mi gratitud por mis amigos que me levantan el ánimo una y otra vez», posteó en Instagram.

Natalie acompañó el mensaje con un carrusel de fotos que la muestran en aventuras con amigos y familiares a lo largo de los años.

Este año fue el primer cumpleaños de Natalie desde que finalizó su divorcio de Benjamin en febrero.

Divorcio de Natalie Portman y Benjamin Millepied

Ella solicitó la separación en julio de 2023 en medio de informes de Page Six que supuestamente la había engañado con una mujer de entonces 25 años llamada Camille Étienne.

Natalie Portman y Benjamin Millepied (Getty Images)

Natalie y Benjamin se separaron inicialmente en 2022, pero resolvieron sus problemas antes de que su matrimonio se derrumbara.