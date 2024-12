La reacción de Justin Bieber al compromiso de Selena Gomez con Benny Blanco

Hace unos días, Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco . La pareja compartió algunas fotos de ese especial momento, incluidas imágenes de su espectacular anillo.

Las reacciones no se hicieron esperar, y entre ellas no faltó la de Taylor Swift, una de las mejores amigas de Selena. Pero la que muchos esperaban era la de uno de los ex novios de la actriz, Justin Bieber, quien finalmente ha salido a la luz según reportes de la prensa.

La reacción de Justin Bieber al compromiso de Selena Gomez

Fuentes cercanas a Justin Bieber y a su esposa Hailey , citadas por el Daily Mail revelaron que si bien el cantante canadiense está felizmente centrado en su vida junto a la modelo y su pequeño hijo Jack Blues, el anuncio del compromiso de Selena no pasó inadvertido para él.

“Justin está casado y tiene un hijo, todos lo sabemos, pero cuando se enteró de que Selena estaba comprometida, incluso él mismo lo admitió, le dolió por un instante”, explicó un informante. “Porque, aunque nunca volverán a ser amigos ni a salir juntos ni nada parecido, es oficialmente el fin de una era”, agregó.

“Su pasado está tan conectado con Selena, y ahora que ella está comprometida, él está casado y es padre, es un poco impactante para el sistema que todos estén haciéndose mayores”, continuó la fuente.

De acuerdo con el informante, Bieber espera que el compromiso de Selena finalmente marque el final de todas aquellas conversaciones en redes sociales en las que sus fans mantienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos. “Él espera que esto finalmente haga que los fans dejen de apoyar esa relación, ya terminó y ahora esto debería ser el clavo en el ataúd”, concluyó la fuente.

Selena Gomez quiso esperar para anunciar su compromiso con Benny Blanco

“Justin tiene solo 30 años, pero ha vivido una vida y una parte importante de su pasado ya ha quedado atrás, al igual que él ha seguido adelante. No se estresará mucho por ello y espera que ella esté bien y feliz al final del día”, aseguró.

Justin Bieber y Selena Gomez salieron de manera intermitente entre 2010 y 2018. Sin embargo, finalmente tomaron caminos separados, y el intérprete de Baby se dio una oportunidad con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre de 2018, tan solo medio año después de su ruptura con Gomez. El intérprete y la modelo le dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado mes de agosto.

Poco después del anuncio de Selena y Benny, el Daily Mail publicó que la actriz no quería que la noticia de su compromiso se cruzara con la del nacimiento del primer hijo de Justin, por lo que decidió esperar para compartir las fotos.

“Se comprometieron en agosto y Selena no quería que su compromiso estuviera vinculado a Bieber de ninguna manera”, señaló el diario británico citando fuentes cercanas a la estrella de Only Murders in the Building. “Selena sabía que habría historias que la acusarían de haberse comprometido para desviar la atención del bebé de Justin, o que la gente diría que lo hizo para superarlo”, agregó.

