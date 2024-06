La razón por la que el príncipe Harry no fue a la boda del duque de Westminster

A pesar de que habían circulado versiones que indicaban que los duques de Sussex no estaban en la lista de invitados a la boda de Hugh Grosvenor y su entonces prometida, Olivia Henson, ahora se sabe que el príncipe Harry sí fue invitado al enlace del duque de Westminster y también se dieron a conocer las razones por las que no pudo ir a la boda de su compadre.

Los grandes ausentes en la boda del duque de Westminster

Este viernes 7 de junio se llevó a cabo una espectacular boda ante 400 invitados de la aristocracia y la alta sociedad británicas. Se trató del enlace de Hugh Grosvenor y Olivia Henson, al que el príncipe William asistió a solas y en el que fungió como host de la ceremonia, ya que el novio es padrino de su hijo mayor, el príncipe George.

Además de que ni los reyes Carlos III y Camila ni mucho menos Kate, princesa de Gales, estuvieron en el evento, otra de las ausencias más notables fue la del príncipe Harry, quien también es compadre del duque de Westminster, ya que es uno de los padrinos de bautizo de su hijo, el príncipe Archie.

Todo está bien entre el príncipe Harry y el duque de Westminster, aseguran

Originalmente se había dicho que ni el príncipe Harry ni Meghan Markle habían sido invitados a la boda de los ahora duques de Westminster, Hugh y Olivia Grosvenor, dado que la convocatoria había tenido lugar durante el punto más alto de la polémica protagonizada por los duques de Sussex tras el estreno de su serie documental con Netflix y el escándalo internacional que significó la publicación del libro de memorias Spare: En la sombra, en la que Harry no deja bien parado a su papá, el rey Carlos III ni a su hermano, William.

Ahora, People da a conocer que el príncipe Harry sí fue invitado a la boda de Hugh Grosvenor y Olivia Henson (de quien se ha dicho que tiene un gran parecido y una “vida paralela” con Kate Middleton), pero que por cuestiones de logística y la distancia que lo separa de Reino Unido no pudo asistir al enlace.

La razón por la que el príncipe Harry no fue a la boda del duque de Westminster

De acuerdo con la publicación estadounidense, hubo una conversación entre Harry y Hugh, en la que llegaron de mútuo acuerdo a la conclusión de que sería difícil para el duque de Sussex realizar el viaje a Reino Unido para estar presente en la ceremonia. Una fuente describió la plática como “un entendimiento entre los dos amigos”. Sin embargo, el informante aseguró que el príncipe Harry les envió “su amor, apoyo y admiración por la pareja” a Hugh y Olivia para el día de su boda.

Entre las complicaciones que habría significado para Harry viajar a su país para acompañar a Hugh Grosvenor el día de su boda, además del largo viaje que implica desplazarse desde California, también está el hecho de que ya no puede usar Frogmore Cottage para quedarse cuando visita Reino Unido, además de ya no contar con seguridad pagada por el gobierno y, finalmente, que su hermano, el príncipe William, tendría un importante rol en la ceremonia que se realizó en Chester Cathedral, por lo que el príncipe y el duque decidieron que era mejor que no fuera, y esto habría dejado las cosas bien entre ellos y evitó un encuentro entre William y Harry que habría resultado incómodo para todos.