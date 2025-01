La lista de ganadores de los Globos de Oro 2025

‘Emilia Pérez‘ con cuatro Globos de Oro y ‘The Brutalist‘ con tres fueron las dos grandes triunfadoras de la edición 82 de estos premios, mientras que la serie ‘Shogun‘ arrasó en las categorías de televisión con cuatro galardones.

Este es el listado completo de los ganadores:

Categorías de Cine

Mejor Película de Drama: ‘The Brutalist’.

Mejor Película Musical o Comedia: ‘Emilia Pérez’.

Mejor Dirección: Brady Corbet, por ‘The Brutalist’.

Mejor Actriz de Drama: Fernanda Torres, por ‘I’m Still Here’.

Mejor Actor de Drama: Adrien Brody, por ‘The Brutalist’.

Mejor Actriz de Musical o Comedia: Demi Moore, por ‘The Substance’.

Mejor Actor de Musical o Comedia: Sebastian Stan, por ‘A Different Man’.

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña, por ‘Emilia Pérez’.

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin, por ‘A Real Pain’.

Mejor Guión: ‘Conclave’, de Peter Straughan.

Mejor Película Animada: ‘Flow’.

Mejor Película de Habla no Inglesa: ‘Emilia Pérez’ (Francia).

Mejor Banda Sonora Original: Trent Reznor y Atticus Ross, por ‘Challengers’.

Mejor Canción Original: ‘El Mal’ de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, de ‘Emilia Pérez’.

Mejor Logro en Taquilla: ‘Wicked’.

Categorías de Televisión

Mejor Serie Dramática de Televisión: ‘Shogun’.

Mejor Serie de Televisión, Musical o Comedia: ‘Hacks’.

Mejor Miniserie: ‘Baby Reindeer’.

Mejor Actriz en una Serie Dramática: Anna Sawai, ‘Shogun’.

Mejor Actor en una Serie Dramática: Hiroyuki Sanada, por ‘Shōgun’.

Mejor Actriz en una Serie de Comedia o Musical: Jean Smart, ‘Hacks’.

Mejor Actor en una Serie de Comedia o Musical: Jeremy Allen White, por ‘The Bear’.

Mejor Actriz Protagonista en una Miniserie: Jodie Foster, ‘True Detective: Night Country’.

Mejor Actor Protagonista en una Miniserie: Colin Farrell, ‘The Penguin’.

Mejor Actriz de Reparto en una Serie: Jessica Gunning, por ‘Baby Reindeer’.

Mejor Actor de Reparto en una Serie: Tadanobu Asano, por ‘Shōgun’.

Mejor Interpretación de un Monólogo: Ali Wong, por ‘Single Lady’.

Con información de EFE