Las hijas de la actriz saltaron de alegría al ver a su mamá ganar por su trabajo en «La sustancia».

El 5 de enero de 2025, Demi Moore, una de las actrices más icónicas de Hollywood, finalmente ganó su primer Globo de Oro como Mejor actriz en una película musical o comedia por su papel en «The Substance». La noticia no solo emocionó a los fanáticos de la actriz, sino también a su familia, quienes celebraron con entusiasmo y orgullo.

La emotiva reacción de la familia de Demi Moore al ganar su primer Globo de Oro

Poco después de que se anunciara el premio, un video de la reacción de las hijas de Demi Moore, Rumer Willis, Scout LaRue Willis y Tallulah Willis, se volvió viral en las redes sociales. Las tres hermanas gritaron y saltaron de alegría mientras su mamá levantaba el premio. Scout compartió en Instagram: «Estaba llorando», mientras que Rumer escribió: «SHE DID IT». La celebración fue tan emotiva que incluso la nieta de Demi, Louetta, se unió a la celebración.

«The Substance», dirigida por Coralie Fargeat, se estrenó a finales de 2024 y fue aclamada por su crítica social y su terror corporal. Demi Moore interpretó el papel de Elizabeth Sparkle, una actuación que la llevó a ganar su primer Globo de Oro en esta categoría.

Demi Moore en los Golden Globes 2025. (Getty Images)

Este premio marcó la tercera vez que Demi Moore fue nominada a los Globos de Oro. Sus primeras nominaciones fueron en 1990 por «Ghost» y en 1996 por «If These Walls Could Talk», aunque en ambas ocasiones no ganó.

Durante su discurso de aceptación, Demi Moore, con lágrimas en los ojos, compartió su sorpresa y gratitud. «Estoy en shock», dijo al inicio. «He hecho esto por más de 45 años y es la primera vez que gano algo por ser actriz». Moore también habló sobre cómo fue subestimada en su carrera, recordando cómo un productor una vez la llamó «actriz de popcorn». «Hoy celebro esto como un marcador de mi todo, del amor que me conduce y por el regalo de hacer algo que amo y que me recuerda que sí pertenezco a este mundo».

Demi Moore, que tiene 62 años, saltó a la fama internacional con su papel en «Ghost» en 1990, una de las películas más taquilleras de la década. A lo largo de su carrera, ha trabajado en numerosas películas exitosas, pero este premio fue un reconocimiento tardío a su talento y dedicación.

Demi Moore es conocida por sus relaciones emocionales significativas, especialmente con sus hijas. Su exesposo, Bruce Willis, y su actual esposa, Emma Heming Willis, también mostraron su apoyo y alegría por su victoria. Emma compartió en Instagram: «Estamos gritando por aquí».

Demi Moore en los Golden Globes 2025. (Getty Images)

Demi Moore tiene tres hijas: Rumer Willis, Scout LaRue Willis y Tallulah Willis. También es abuela de Louetta, quien compartió la celebración con su familia.