La emoción de Demi Moore: así reaccionó a su primera nominación al Oscar

La protagonista de ‘La Sustancia’ está nominada a Mejor Actriz junto a Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison y Fernanda Torres.

Demi Moore no cabe de la emoción y celebró su primera nominación al Oscar por su actuación en la película La Sustancia de la directora de cine y guionista francesa, Coralie Fargeat.

Momentos después de ser anunciada como una de las cinco actrices nominadas como Mejor Actriz en la próxima entrega de los Premios Oscar, la actriz compartió su reacción a la noticia. En la misma categoría, compiten las actrices Cynthia Erivo (Wicked), Mickey Madison (Anora) y Fernanda Torres (I’m Still Here).

Demi Moore celebra su primera nominación al Oscar

“Ser nominada a un Oscar es un honor increíble y estos últimos meses han superado mis sueños más locos”, declaró la intérprete de 62 años, a través de un comunicado. “Realmente no hay palabras para expresar plenamente mi alegría y mi inmensa gratitud por este reconocimiento. No solo por mí, sino por lo que representa esta película. Me siento profundamente honrada”, continuó.

Demi Moore (Getty Images)

Demi Moore también hizo referencia a los recientes incendios que han azotaron muchas partes de California y que ha dejado sin casa a cientos de personas.

“Este es un momento de contrastes increíbles y, en este momento, mi corazón está con mis amigos, mi familia, mis vecinos y la comunidad aquí en Los Ángeles”, agregó.

Demi Moore (Chelsea Lauren/Shutterstock/Chelsea Lauren/Shutterstock)

“Los incendios han devastado tantas vidas, pero ver la forma en que nuestra comunidad se ha unido me deja asombrada por la resiliencia y la compasión que nos define, y este momento es un recordatorio de lo increíbles que somos cuando nos mantenemos unidos”, puntualizó.

¿De qué se trata ‘La Sustancia’?

En la Sustancia, Demi Moore interpreta a la actriz Elisabeth Sparkle, quien es despedida de su programa de ejercicios cuando su jefe decide buscar un talento más joven para que sea la nueva imagen de la serie.

https://www.youtube.com/embed/LL7-o30o9ec?si=ISrFJW1xdUu87oM5

Desesperada por seguir siendo relevante en la industria, Elisabeth comienza a tomar una misteriosa droga conocida como «la sustancia», que hace que su cuerpo cree una versión más joven de ella misma, Sue, interpretada por Margaret Qualley.

La película le ha valido a Moore algunas de las mejores críticas de su carrera, como fue el Globo de Oro a mejor actriz en una película de comedia o musical. “Realmente no me lo esperaba. Estoy en estado de shock ahora mismo. Llevo haciendo esto mucho tiempo, como más de 45 años y esta es la primera vez que gano algo como actriz”, dijo en el escenario del Beverly Hilton Hotel.

Demi Moore en los Golden Globes 2025. (Getty Images)

La próxima entrega de los Premios Oscar serán conducidos por Conan O’Brien y se transmitirán en vivo desde el Teatro Dolby en Ovation Hollywood el próximo domingo 2 de marzo a las 7 de la noche.