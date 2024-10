La condición de Ben Affleck para salir con otra mujer tras separarse de JLo

Tal parece que Ben Affleck está listo para empezar a salir con otras personas. Desde que su separación se hiciera oficial a finales de agosto cuando Jennifer Lopez interpuso la demanda de divorcio, ambos han optado por refugiarse en la familia.

Pero según el Daily Mail, el actor estaría dispuesto a abrir su corazón si aparece la persona adecuada. Eso sí, con alguna que otra condición.

Ben Affleck ha decidido mirar hacia adelante

Y no se trata de si es famosa o no, como lo fue su ex esposa. Es más un hecho mucho más profundo que tiene que ver con los hábitos de vida.

«Ben no ha renunciado a las relaciones y parece que finalmente está decidido a mirar hacia adelante y empezar a ver a otras personas», expresó esta fuente al medio. «No va a saltar a algo serio hasta que el divorcio sea oficial, pero eso no significa que no vaya a salir con nadie», añadió.

Hay algo que es innegociable a la hora de tener una nueva cita con otra persona y que está relacionado con la salud y el bienestar.

Ben Affleck no pondrá su sobriedad en peligro

«Solo quiere estar con alguien que esté sobrio o recuperado. Los pasados dos años han sido demasiado difíciles para Ben y ahora que empieza a sanar, una cosa la tiene clara: su recuperación viene primero que nada. No va a poner su sobriedad en peligro», expresó la misma persona.

Ben Affleck buscó ayuda para tratar su alcoholismo en 2001 y regresó a rehabilitación en 2017 y 2018 tras una fuerte recaída. A día de hoy pasa por uno de sus mejores momentos en ese aspecto y su intención es que esta estabilidad se mantenga para siempre.

El actor regresó al trabajo y fue captado en Los Ángeles buscando locaciones para su próxima película. Las imágenes surgen a solo unos días de que Jennifer Lopez rompiera el silencio sobre su matrimonio confesando que se siente «sola» y hablando del brutal efecto que la separación ha tenido en ella.

Con información de Quién