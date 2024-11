Kunno responde a críticas por su amistad con Ángela Aguilar

Ángela Aguilar no logra escapar del ojo público. Desde que confirmó su relación con Christian Nodal el pasado junio, las críticas en redes sociales no han parado. Los rumores de una posible infidelidad del cantante sonorense cobraron fuerza tras las declaraciones de Cazzu, lo que intensificó las críticas hacia la pareja.

A pesar de ello, algunos amigos y celebridades han decidido apoyarla, como el influencer mexicano Kunno, quien ha sido enfático en respaldar a la cantante.

Aunque Ángela Aguilar es reconocida por su música y por ser una de las artistas jóvenes más influyentes de la música regional mexicana, los escándalos de su vida personal han opacado sus logros recientes. Entre estos destacan su reconocimiento como «Mujer del año» otorgado por la revista Glamour y su papel como conductora en los Kids Choice Awards México.

En ambos eventos, Kunno no dudó en mostrar su apoyo incondicional a la cantante, sin importar las críticas que ambos reciben en redes sociales.

Kunno defiende su amistad con Ángela Aguilar

En un encuentro con los medios retomado por el canal de YouTube «Qué buen chisme», Kunno habló abiertamente sobre su amistad con Ángela Aguilar y la ola de críticas en redes sociales. Según el influencer, su apoyo a la cantante es una forma de devolver la ayuda que él recibió en momentos difíciles de su vida.

«Todas las personas que yo pensaba que iban a estar para mí no lo estuvieron, se me voltearon, me dejaron prácticamente solo, sufrí muchísimo, acudía a terapia y hoy en día después de haber trabajado, después de haber experimentado el hate, después de haber priorizado mi salud mental quiero ser esa persona que no estuvo para mí. Entonces hoy estoy para mis amigos, no quiero que se cuestione mi amistad que nada más en las buenas y no en las malas, yo voy a estar incondicionalmente sin importar qué», declaró Kunno.

Las críticas a Kunno por su respaldo a Ángela Aguilar

Kunno, conocido como «Papi Kunno», en diferentes ocasiones ha dividido opiniones en redes sociales.

Durante años, el influencer enfrentó comentarios negativos por su estilo y declaraciones, aunque recientemente parecía haber ganado aceptación entre los internautas. Sin embargo, su apoyo a Ángela Aguilar ha reavivado las críticas hacia él.

A través de fotografías y videos compartidos en sus redes sociales, Kunno ha demostrado su respaldo a la familia Aguilar, lo que no fue bien recibido por muchos usuarios.

En comentarios en plataformas como X (antes Twitter), varios internautas criticaron su postura, recordándole incluso su relación cercana con Belinda y Cazzu, ambas exparejas de Christian Nodal.

Entre los mensajes más destacados, algunos lo señalaron de tener una «doble moral» y de ser una persona interesada.

«Tan bien que ibas», «Eres bien queda bien», y «Justo cuando ya estabas cayendo bien», se lee en redes sociales.