Kristen Stewart y su novia congelaron sus óvulos por si deciden ser mamás

Querer es poder y Kristen Stewart y su novia, Dylan Meyer, están preparadas para tener hijos más adelante, si es que así lo deciden. Recientemente, la actriz reveló que ella y su prometida congelaron sus óvulos por si deciden ser mamás en el futuro.

Kristen Stewart está lista para ser mamá

La promoción de su más reciente película Love Lies Bleeding, en la que interpreta a una mujer lesbiana, ha permitido a la actriz Kristen Stewart hablar con total libertad de temas que hasta hace poco eran tabú para una estrella de cine de Hollywood.

De esta forma, la actriz de 33 años, quien se comprometió con la guionista y también actriz, Dylan Meyer, en 2021, ha abordado en distintas oportunidades en sus más recientes entrevistas la posibilidad de convertirse en mamá o, mejor dicho, en mamás (plural).

Kristen Stewart enamorada, feliz y con ganas de ser mamá

Luego de aparecer en una polémica portada de la revista Rolling Stone y en cuya entrevista, la actriz de Crepúsculo dijo que realmente quiere tener un hijo, ahora Kristen Stewart confirmó que ella y su novia congelaron sus óvulos por si deciden ser mamás en el futuro.

La pareja, que se conoció en el rodaje de una película en 2013, comenzó a salir en 2019 cuando volvieron a encontrarse y para 2021 ya se habían comprometido en matrimonio. Ahora, el curso natural de las cosas es, tal y como lo ha dicho la propia ex novia de Robert Pattinson (“título” del que ya está harta que le pregunten) sería formar una familia y tener hijos junto a Dylan Meyer y para conseguir tal objetivo ya comenzaron a “hacer la tarea”.

Kristen Stewart y su novia Dylan Meyer congelaron sus óvulos por si deciden ser mamás

“Hemos hecho cosas realmente molestas, como congelar nuestros óvulos y esas cosas. Así que si queremos, podemos”, aseguró la actriz de películas como Blanca Nieves y el cazador, Amenaza en lo profundo y The Runaways en una entrevista con el podcast Not skinny but not fat, según dio a conocer People.

En la citada entrevista con Rolling Stone, Kristen Stewart dejó en claro que la maternidad es un tema que está buscando concretar y que, al parecer, está lista para todos excepto uno de los factores que entrarían en juego si decidiera embarazarse. “No tengo miedo de estar embarazada. No tengo miedo de tener un hijo. Pero estoy aterrada con el parto; es una locura”, confesó la actriz.

Con información de Quién