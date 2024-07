Kris Jenner se sometió a una histerectomía, después de que le descubrieran un tumor en un ovario. La matriarca de las Kardashians, de 68 años, rompió en llanto la semana pasada mientras le decía a su familia que debía someterse a una extirpación de ovarios después de que los médicos le descubrieran un quiste y un «pequeño tumor».

Kris Jenner se sometió a una histerectomía para quitarle el tumor en el ovario

Pero entonces le aconsejaron que sería «lo mejor» para su salud que le extirparan los ovarios y el útero para «no dar a nada la oportunidad de crecer en ninguna parte».

Durante el último episodio de The Kardashians, Kris dijo a sus amigas Kathy Hilton y Faye Resnick: «Voy a hacerme una histerectomía. Empezó sólo con extirparme los ovarios, y hoy me han llamado por teléfono. Encontraron algo, estamos aquí para hablarlo. Voy a quitarme algo que me dio seis de las mejores partes de toda mi vida».

Kris, quien tiene a sus hijos Kourtney Kardashian, 45, Kim Kardashian, 43, Khloé Kardashian, 40, Rob Kardashian, 37, Kendall Jenner, 28, y Kylie Jenner, 26, admitió que se sentía «muy sensible» por el procedimiento.

Al hablar a la cámara, dijo más tarde: «Estoy muy sensible por ello, porque cuando eres joven, empiezas a hablar de querer una familia. Fue de lo único que hablamos durante 40 o 50 años. Así que ahora estamos hablando de ello otra vez y es la otra cara del proceso».

Así le confesó Kris Jenner a sus hijas que tenía un tumor en un ovario

En un teaser del próximo episodio del 18 de julio de The Kardashians, Kris dijo a las cámaras: «¡He terminado con mi cirugía y me siento genial!».

La semana pasada, se vio a Kris llorando en el reality cuando reunió a Kim, Khloé y Kendall e informó a sus hijas el hallazgo de un tumor en su ovario.

«Quería decirles algo porque aún no se los había dicho, pero… fui al médico y me hicieron un escáner… me encontraron… y esto me pone muy sensible, pero… me encontraron un quiste y un pequeño tumor en el ovario. Así que fui al médico y el Dr. A me dijo que me tenían que extirpar los ovarios. Estoy muy emocionada por ello porque ya saben que fueron muy útiles con ustedes. Si puedo pasar por el reemplazo de cadera, puedo pasar por esto», dijo

«Ni siquiera … No estoy nerviosa porque seré dormida, no estoy nerviosa por la Dra. A. Ella es la mejor doctora del mundo, pero lo haré y es real. También es una cosa sobre envejecer y es como una señal de que hemos terminado con una parte de nuestra vida, es un capítulo entero que se acaba de cerrar. Es la cosa más tonta, pero las amo y solo quería que lo supieran», agregó.