Khloe Kardashian defiende el uso de Ozempic y deja entrever que lo hubiera usado

Khloé Kardashian ha recorrido un largo camino en su viaje de pérdida de peso, la modelo ha hablado abiertamente de sus problemas con el peso desde hace mucho tiempo y ha mencionado con frecuencia sus distintas rutinas de ejercicio y dietas a las que se ha sometido. Sin embargo, recientemente confesó que cree que su transformación habría sido más fácil si hubiera tenido a la mano Ozempic.

La estrella de The Kardashian que ha sido muy sincera sobre su trayectoria en el fitness a lo largo de los años, compartió su opinión sobre el medicamento para la diabetes tipo 2, que a menudo se utiliza para controlar el peso.

Khloé Kardashian habla sobre el uso de Ozempic

“Aunque la gente se opere o se sume a la moda de Ozempic, yo pienso: ‘¡A quién le importa!’”, declaró la modelo en una entrevista con Bustle. “Mientras la gente se sienta bien consigo misma, ¿quién soy yo para juzgar? Creo que es ridículo que se juzgue eso”.

«En los últimos tres años, la gente me decía: ‘Debes haberte operado porque acabas de perder peso'», declaró la modelo de 40 años. «Yo les decía: ‘¡Han sido 10 años de travesía! ¿De qué estás hablando?'».

A pesar de las especulaciones, la estrella de reality shows defendió a quienes recurren a los medicamentos para bajar de peso. «Estoy enojada porque (Ozempic) no estuvo presente hace 10 años», agregó.

En enero pasado, algunos de sus seguidores en las redes sociales especularon que estaba tomando el medicamento después de publicar fotos de su esbelta figura en Instagram, pero ella no se quedó de brazos cruzados ante las críticas.

Khloé Kardashian defiende sus años de entrenamiento

“No desacreditemos mis años de entrenamiento”, le respondió Khloé Kardashian a un usuario en la sección de comentarios de su publicación. “Me levanto cinco días a la semana a las seis de la mañana para entrenar. Por favor, deja de hacer suposiciones”.

Y aunque la fundadora de Good American sabe cómo responder a sus críticos, eso no significa que no se vea afectada por la percepción pública. Después de que una foto no autorizada de Khloé en bikini se filtrara en 2021, la empresaria compartió un mensaje sobre cómo su batalla con su imagen corporal alimentó su deseo de centrarse en su estado físico.

“Desde hace más de una década, en las fotografías, cada defecto e imperfección ha sido microanalizado y ridiculizado hasta el más mínimo detalle, y el mundo me los recuerda todos los días”, escribió en Instagram en ese momento. “Y cuando utilizo esa crítica como motivación para ponerme en mejor forma de mi vida e incluso ayudar a otros con las mismas dificultades, me dicen que no podría haberlo logrado con mucho trabajo y que debo haber pagado por todo”.

“Todos somos únicos y perfectos a nuestra manera”, concluyó Khloé. “Simplemente sé tú mismo y asegúrate de que tu corazón esté feliz”.