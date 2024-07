Se tiene previsto que Kate Middleton, princesa de Gales, haga una rara aparición pública en la final individual masculina del torneo de Wimbledon este domingo, según confirmó el Palacio de Kensington. Se espera que Kate haga entrega de los trofeos en su calidad de patrona del All England Club.

Kate Middleton reaparecerá en el torneo de Wimbledon este domingo, aseguran

Kate, quien anunció en marzo que había sido diagnosticada de cáncer y que está recibiendo quimioterapia, tendré este domingo 14 de julio su segundo acto público oficial en siete meses, después de que asistiera a Trooping the Colour el pasado 15 de junio, desfile militar en el que opacó al homenajeado rey Carlos III.

El mensaje para su amigo Andy Murray:

Según confirmó Kensington, la princesa de Gales ha estado recuperándose en privado tras someterse a una operación abdominal en enero y descubrir después que tenía cáncer.

Kate y su familia estuvieron en la final de Wimbledon en 2023 (Victoria Jones/Getty Images)

Wimbledon espera el regreso de Kate Middleton a la final masculina del torneo

Este domingo, los ojos del mundo volverán a posarse sobre Kate Middleton quien retomará la que se ha vuelto una tradición en el torneo de Wimbledon al entregar los trofeos a los ganadores tras la final masculina, que disputarán el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

¿Se repetirá la escena? En 2023, el serbio Novak Djokovic cayó ante el español Carlos Alcaraz (Patrick Smith/Getty Images)

Todos están preocupados por Kate:

Y es que la princesa de Gales, quien actualmente tiene 42 años, ha aparecido en Wimbledon la mayoría de los años desde que se casó con el príncipe William y tradicionalmente entrega el premio al ganador en su papel de patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Kate le entregó el trofeo a Carlos Alcaraz en 2023 (Patrick Smith/Getty Images)

Kate Middleton se recupera del cáncer alejada de la vida pública

El diagnóstico de cáncer que recibió Kate Middleton la ha visto alejada de sus deberes reales para dedicarse a recibir quimioterapia y recuperarse en casa. Así lo dio a conocer en un discurso grabado en video en marzo: «En enero me sometí a una operación abdominal importante en Londres y en aquel momento se pensó que mi enfermedad no era cancerosa. La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento”, comentó en dicha ocasión.

Kate Middleton en Wimbledon (Julian Finney/Getty Images)

Una esperanza para todos:

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una operación importante para poder empezar el tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma adecuada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, añadió la princesa de Gales.

En junio pasado, Kate Middleton robó cámara al aparecer en el desfile Trooping the Colour (HENRY NICHOLLS/AFP)

“Como les he dicho, estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que me han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para los dos. Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado una profunda sensación de alegría y deseo volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo», concluyó.