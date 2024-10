Kate Cassidy, exnovia de Liam Payne, revela que tenían planes de casarse

Quién fue la última novia del cantante británico dedicó un emotivo mensaje a su expareja tras su partida.

La muerte de Liam Payne , quien falleció el pasado 16 de octubre, dejó un vacío muy grande entre sus fans y seres queridos. Ahora, Kate Cassidy, ex novia del cantante, rompió el silencio y reveló que ambos tenían planes para casarse.

Exnovia de Liam Payne revela que habían planes de boda

Kate Cassidy, ex novia de Liam y quien estuvo con él días antes del trágico incidente, se pronunció en redes sociales en donde dedicó un emotivo mensaje a su expareja.

En su publicación, recordó algunos de los momentos que compartió con el cantante y los sueños y planes que tenían para el futuro.

“No sé ni por dónde empezar. Mi corazón se rompió de una manera que no puedo expresar con palabras. Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, aunque ahora se sienta tan oscuro. Aportaste tanta felicidad y positividad a todo el mundo: millones de fans, tu familia, tus amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente querido”, comienza su mensaje.

Asimismo, Cassidy expresó el profundo dolor por el que se encuentra atravesando, así como también reconoció el impacto positivo que tuvo el cantante británico en la vida sus fans, amigos y familiares.

“Eres -porque no puedo decir eras- mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todas las personas a las que llegaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación en la que entrabas. Nada de esto parece real, y no puedo hacerme a la idea de esta nueva realidad de no tenerte aquí. Me cuesta imaginarme cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos volvimos a ser niños, siempre encontrando la alegría en las cosas más pequeñas”, escribió.

Liam Payne y Kate Cassidy (Instagram)

En su mensaje, la joven compartió una nota que Payne le había dejado, en la que expresaba su deseo de casarse con ella en un año.

“Hace unas semanas, nos sentamos fuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Guardo tu nota cerca aunque me dijiste que no la viera. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año, comprometidos y juntos para siempre 444’”, señaló.

Kate Cassidy ya se había pronunciado tras la muerte de Liam Payne

Previamente, Kate había compartido un mensaje en el que solicitaba a los medios y a sus seguidores el espacio necesario para poder enfrentar la pérdida del cantante británico.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado. Liam, ángel mío. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te quiero, Liam”, escribió.