Karla Sofía Gascón responde a críticos: «Hay mucho bloguero que se cree experto»

La actriz española enfrentó a quienes han criticado la cinta «Emilia Perez», que protagoniza con Zoe Saldaña y Selena Gomez.

La película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por Karla Sofía Gascón, ha generado un torrente de reacciones desde su estreno en el Festival de Cannes, donde ganó el Premio del Jurado y el de Mejor actriz para el elenco femenino. Aunque su premisa de un capo de la mafia que se somete a una cirugía de reasignación de género para escapar de la justicia prometía ser un relato innovador, el filme no ha escapado a la crítica y la controversia. Pero, ¿qué está provocando estas divisiones?

Las críticas a «Emilia Perez»

Uno de los principales puntos de crítica ha sido la forma en que aborda la identidad trans. Algunos sectores de la comunidad LGBTQ+ han cuestionado si la narrativa perpetúa estereotipos o fetichiza la transición de género al convertirla en una herramienta de trama más que en una experiencia humana auténtica. A pesar de que Gascón, una actriz trans, interpreta el papel principal, detractores argumentan que el contexto mafioso y caricaturesco de la película podría trivializar las luchas reales de la comunidad trans.

Tras su estreno en festivales internacionales, Emilia Pérez, en cuyo elenco también se encuentran Zoe Saldaña, Selena Gomez, Adriana Paz y Édgar Ramírez, ha dividido a críticos y públicos. Mientras algunos elogian la actuación de Gascón y el enfoque visual innovador, otros consideran que es una película malograda, pues aunque la trama se desarrolla en el contexto del narcotráfico en México, los personajes no son mexicanos, no hablan español y, según el resultado, no hubo un estudio del contexto social de nuestro país en su realización.

Elenco de «Emilia Perez». (Getty Images)

Figuras como el mexicano Eugenio Derbez han expuesto públicamente estos detalles que se han vuelto objeto de crítica por presunta apropiación cultural e, incluso, de inconformidad por parte del público mexicano ante el éxito que tuvo la cinta en festivales internacionales y premiaciones (en los recientes Globos de Oro se coronó como la más ganadora con cuatro preseas).

Karla Sofía Gascón responde a críticos: «Hay mucho bloguero que se cree experto»

La opiniones divididas han tenido eco en redes sociales, donde circulan críticas y memes al respecto, hecho con el que Sofía Gascón se ha expresado inconforme.

“Hay mucho bloguero que se cree experto y hay muchos gatos que se creen que saben de cine cuando lo que saben es arañar. Entonces, qué te puedo decir a quien no le guste que se vaya a ver otra cosa al cine, pero la mayoría del público es es inteligente y sale emocionadísima en todos los países”, declaró Sofía Gascón a UnoTv.

Pese a las críticas, la española agradece el recibimiento del público: “Ha sido hermosísima la reacción del público. Yo adoro a México, adoro al público mexicano y creo que, a veces, es mucho más inteligente el público que los críticos de las películas”, añadió.

Espectáculos

Más allá de las críticas cinematográficas, Emilia Pérez ha abierto un espacio para conversaciones cruciales sobre representación, narrativa y las responsabilidades de la industria audiovisual. A pesar de las polémicas, no cabe duda de que la película está logrando algo que pocas producciones consiguen: provocar diálogos que trascienden la pantalla.

Elenco de «Emilia Perez». (Getty Images)

En definitiva, Emilia Pérez se encuentra en una posición delicada: entre quienes la consideran un paso hacia adelante en la inclusión y quienes la ven como un ejemplo de cómo no abordar temas complejos. Lo que es seguro es que la conversación en torno a ella aún está lejos de terminar.