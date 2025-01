¿Karla Sofía Gascón insultó a Selena Gomez? Esta es la verdad

En redes sociales circula una presunta publicación de Twitter donde la actriz trans «insulta» a su coprotagonista de «Emilia Pérez», sin embargo, es falsa

Karla Sofía Gascón y Selena Gomez (Theo Wargo/Getty Images for FLC)

En medio de la controversia que rodea a la actriz Karla Sofía Gascón por el resurgimiento de antiguos tuits con opiniones racistas, ha tomado fuerza en la red una presunta publicación del año 2022 en la que la española insulta a Selena Gomez, con quien colaboró en la película Emilia Pérez.

Reviven publicación de Karla Sofía Gascón insultando a Selena Gomez

La actriz Karla Sofía Gascón no solo enfrenta críticas por su participación en la controversial película Emilia Pérez, la cual ha sido señalada por su falta de empatía y representación hacia México. Ahora se encuentra en el centro de una polémica por una serie de opiniones controvertidas, que han salido a la luz en los últimos días.

Entre ellas, hay una publicación atribuida a la actriz en el año 2022 en la que insulta a Selena Gomez, su coprotagonista de la cinta de Jacques Audiard.

El tuit en cuestión es la respuesta a una nota sobre la supuesta rivalidad entre Selena Gomez y Hailey Bieber, publicada en 2022 por el periódico Reforma, una disputa que había sido dada por terminada después de que se difundiera en redes una foto de ambas disfrutando juntas de un evento. Bajo ese contexto, se dijo que Karla Sofía publicó lo siguiente sobre Selena:

“Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará a su exnovio y su esposa”.

Aunque dicha publicación ha crecido la indignación por el comportamiento de Karla Sofía Gascón, se ha descubierto que se trata de una imagen editada y no existe evidencia de ese posteo en la cuenta de la española.

Karla Sofía Gascón se disculpa y cierra su cuenta de X

En medio de las acusaciones en su contra, Karla Sofía Gascón compartió un comunicado en el que expresó su dolor y frustración sobre toda la polémica en la que ha visto inmiscuida en estos últimos días.

«Lo siento, pero no puedo seguir consintiendo que esta campaña de odio y desinformación afecte más ni a mi familia ni a mí, así que, a petición de ellas, cierro mi cuenta en X. Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación. Tengo una hija maravillosa que proteger, a la que amo con locura y que me apoya en todo».

Aunque la actriz de Nosotros los nobles dejó claro que desde «hace mucho» había considerado cerrar su cuenta de X, es hasta ahorita cuando decidió tomar la decisión de desaparecer de las redes sociales.

«Había tomado hace mucho la decisión de cerrar una red social, que ha tomado una deriva terrible, en la que yo a veces también he caído, y por lo cual pido disculpas. Como parte de esta sociedad he expresado mi desacuerdo o acuerdo con todos los temas relacionados que me han tocado y de los cuales, he tenido una opinión, muchas veces errónea, que ha cambiado a lo largo de mi propia experiencia.

Además, destacó que, a lo largo de su vida, ha utilizado las redes sociales «a modo de diario», en donde publica reflexiones o notas con el fin de crear «historias o personajes».

«A veces ni yo misma soy consciente de haber escrito algo negativo. Es más que he obvio que he defendido a todas y cada una de las minorías de este mundo y apoyado cualquier evento contra el racismo, la libertad de religión o la homofobia, de la misma manera que he criticado la hipocresía que subyace dentro de las mismas, porque con la primera que soy autocrítica es conmigo misma. Jamás me escucharán apoyar una guerra, una injusticia, el extremismo o aplaudir a nadie que oprima a otros seres humanos, externó.

En medio del comunicado, quien da vida a Emilia Pérez en la cinta de Jacques Audiard, volvió a pedir perdón a todas aquellas personas que, en su momento, se sintieron ofendidas por sus palabras.

«Quizá mis palabras no sean las correctas, muchas veces por desconocimiento o por pura equivocación, vuelvo a pedir perdón si alguien se ha sentido ofendido alguna vez o en el futuro. Soy un ser humano que también cometió, comete y cometerá errores de los cuales aprenderé, no soy perfecta. Sacar de contexto o manipular mis palabras para hacerme daño es algo de lo que yo no soy responsable. Solo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás dicen que digo o de lo que los demás interpreten de lo que yo digo. Espero tener la oportunidad de dar una explicación mas extensa en algún momento. Discúlpenme porque no paro de ir de un lado al otro y no puedo estar respondiendo a cada cosa que sacan para intentar hundirme. Pero si lo desean pueden seguir atacándome como si yo fuera la responsable del hambre y las guerras en el mundo. Pido de nuevo perdón si alguna vez en mi vida he ofendido a alguien con mis palabras».

«Solo soy Karla Sofía Gascón, una actriz que ha llegado donde muy pocos gracias a su esfuerzo y trabajo, sin robar o hacer mal a nadie en este mundo, solo intentando que me dejen vivir en paz, amor y respeto, algo que parece molesta mucho en este mundo. Está claro que hay algo muy oscuro detrás. Pero les digo algo: “Cuanto más intenten hundirme más fuerte me va a hacer. Más grande será la victoria”.

«Discúlpenme una vez más si alguna de mis palabras les hizo daño. Atentamente Karla», finalizó.