Justin Baldoni revela que intentaron esconderlo en la premiere de su película

El actor ha compartido su experiencia personal en un audio filtrado, donde asegura que fue tratado con frialdad y, según sus palabras, intentaron «esconderlo» durante el evento.

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue siendo tema de conversación. Luego de que el productor presentara una contrademanda y la aparición pública de Ryan Reynolds en medio del conflicto, han surgido nuevos elementos relacionados con un incidente ocurrido durante la premiere de It Ends With Us en Nueva York. Este evento parece haber sido el punto de partida de las sospechas sobre problemas entre los protagonistas.

Baldoni revela haber sido marginado durante la premier de ‘Romper el círculo’

Entre las pruebas presentadas en la demanda de Justin Baldoni, algunos medios tuvieron acceso a un audio en el que el actor expresa su malestar por la actitud fría y la sensación de marginación que tuvo de parte de varios miembros del equipo durante la premiere de It Ends With Us. En el audio filtrado, Baldoni relata con frustración cómo vivió ese momento.

«Me sentícompletamente ignorado.La frialdad era evidente y, después de tantos mesestrabajando juntos, esperas algo diferente», dice el actor en el mensaje de voz.

Aunque Baldoni no menciona nombres directamente, todo parece indicar que la situación estaría relacionada con Blake Lively.

Justin Baldoni (Getty Images)

«En la que podría haber sido una de las noches más hermosas de mi vida en términos profesionales, literalmente me mandaron al sótanocon todos mis amigos y familia por más de una hora porque no se me permitía ser visto», cuenta con una risa resignada.

Aunque el estreno de la cinta basada en el famoso libro de Colleen Hoover debió haber sido un momento de celebración para todo el equipo, el ambiente del evento se vio empañado por tensiones internas. En su mensaje, Baldoni también hizo referencia a la disparidad entre la imagen pública proyectada en la alfombra roja y lo que realmente sucedía tras bambalinas, describiendo la situación como «un contraste doloroso entre las sonrisas en la alfombra roja y la realidad detrás de cámaras».

Asimismo, expresó su esperanza en que los próximos pasos legales permitan «resarcir daños tanto personales como profesionales» y que, al final, «la verdad saldrá a la luz».

Todos los motivos del pleito entre Blake Lively y Justin Baldoni en «Romper el círculo» (Premier Shutterstock)

Abogado de Justin Baldoni promete revelar ‘pruebas’ contra Blake Lively

Ahora, el abogado de Justin Baldoni hizo una declaración importante: prometió que, en breve, se darán a conocer pruebas que demostrarían el supuesto acoso por parte de la actriz Blake Lively.

Según un comunicado emitido recientemente, la defensa de Baldoni tiene evidencia clave que respalda las alegaciones de intimidación que el actor habría sufrido a manos de la famosa estrella de Gossip Girl.

Blake Lively y Justin Baldoni en la grabación de ‘Romper el círculo’. (Getty Images)

«Es dolorosamente irónico que Blake Lively esté acusando a Justin Baldoni de utilizar a los medios como arma cuando su propio equipo orquestó este ataque cruel al enviarle a The New York Times documentos groseramente editados antes incluso de presentar la denuncia», asegura el abogado de Justin Baldoni.

«Estamos publicando todas las pruebas que muestran un patrón de acoso y amenazas de apoderarse de la película. Nada de esto será una sorpresa porque, en consonancia con su comportamiento pasado, Blake Lively utilizó a otras personas para comunicar esas amenazas y acosarla para conseguir lo que quería. Tenemos todos los comprobantes y más», agregó el abogado Bryan Freedman.