Johnny Depp crea una colección de arte inspirada en el tarot

Johnny Depp creó una nueva colección de arte inspirada en su propia vida y el tarot. La estrella de ‘Piratas del Caribe’ exploró los temas de la paternidad, el amor, las relaciones y la carrera en la nueva serie ‘Tarot’, que está limitada a 195 ediciones y presenta cuatro obras tituladas ‘Los amantes’, ‘La emperatriz’, ‘El emperador’ y ‘La fuerza’.

Sobre la colección, el actor indicó: «Siempre he sentido una tremenda curiosidad por el tarot… y las cartas tienen un gran arte».

‘Los amantes’ marca «el principio de la historia» y presenta una escena cinematográfica de un hombre que sostiene una rosa mientras aleja el peligro y «protege» a su mujer, mientras que ‘El emperador’, que representa a un monarca francés del siglo XVII, se inspiró en una obra que la estrella de 61 años creó durante el rodaje de ‘Heanne Du Barry’ en Versalles.

«En realidad no está ahí… Representa una especie de poder ignorante. Desde luego… no me atrevería a poner mi propia cara como emperador. Jamás. Hice ‘El emperador’ algo sin rostro porque si pones al emperador al lado de la emperatriz ¿de quién te fías? La emperatriz», agregó Johnny.

Arte de Johnny Depp (Reuters)

Y ‘La emperatriz’ rinde homenaje a Vanessa Paradis, la madre de los dos hijos de Johnny, y se inspira en un cuadro que la estrella de ‘Black Mass’ hizo y que apareció en la portada del álbum ‘Divinidylle’ de la cantante francesa.

Sobre la corona empañada de ‘La emperatriz’, añadió: «Parece una corona que ha capeado tormentas. Muestra cierto coraje y fuerza de compromiso…. la corona ha pasado por mucho; ella sigue brillando».

La cuarta pieza, ‘Fuerza’, está inspirada en un cuadro de grandes dimensiones en el que Johnny trabajó cuando Vanessa estaba embarazada de su hija Lily-Rose, que ahora tiene 25 años, y muestra un elefante y la pregunta: «¿Por qué quieres luchar con algo que no quiere luchar contigo?».

Johnny Depp (Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Al explicar el significado del elefante, afirmó: «No viven con ningún tipo de amenaza en los huesos y protegen a los suyos hasta el amargo final».

Las obras de Johnny Depp estarán a la venta

El protagonista de ‘El joven manos de tijera’ quiere que los coleccionistas formen sus propias interpretaciones de las piezas, que pueden leerse individualmente o como un conjunto completo.

Y añadió: «Podrían representar, en cierto modo, una lectura mía de lo que he vivido, pero también activar todos los personajes que he interpretado a lo largo de mi vida».

Johnny Depp (Clasos)

Las obras saldrán a la venta este jueves en exclusiva en www.castlefineart.com y en sus galerías de todo el Reino Unido.