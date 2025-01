Joan Sebastian no aprobaba la relación de Imelda Tuñón y Julián Figueroa: “No la vuelvas a traer”

De acuerdo con declaraciones recientes del publicista Christian Villegas, quien ha trabajado durante años con Maribel Guardia, el fallecido cantante Joan Sebastian no aprobaba la relación entre su hijo, Julián Figueroa, e Imelda Tuñón, madre de su nieto.

Según Villegas, el desencuentro surgió tras un incidente ocurrido durante una visita al rancho del intérprete, en el que la madre de Imelda habría tenido un comportamiento que incomodó profundamente al artista.

El medio TVNotas detalló que, aunque Maribel Guardia siempre apoyó la relación de su hijo, incluso cuando este decidió casarse debido al embarazo de Imelda, Joan Sebastian no compartía la misma postura.

Según Villegas, el cantante tuvo un desacuerdo con la madre de Imelda, también llamada Imelda, durante una reunión familiar.

El incidente que marcó la opinión de Joan Sebastian

Christian Villegas explicó que, en los inicios del noviazgo entre Julián e Imelda, el joven presentó a su pareja a su familia.

En una de estas ocasiones, llevó a Imelda y a su madre al rancho de Joan Sebastian.

Según el publicista, el cantante recibió a ambas con cordialidad, pero la situación se complicó cuando la madre de Imelda, tras consumir bebidas alcohólicas, terminó en un estado que Joan consideró inapropiado.

Villegas relató que Joan Sebastian, molesto por lo ocurrido, le pidió a su hijo que no volviera a llevar a la señora al rancho.

Además, señaló que el comportamiento de la madre de Imelda fue percibido como demasiado atrevido, lo que reforzó la desaprobación del cantante hacia la relación.

“Cuando empezaron el noviazgo, pues obviamente, los dos ilusionados, Julián estaba muy emocionado, empieza a presentarla (a Imelda) en su familia, en aquel momento estaba vivo Joan Sebastian y la lleva a su rancho, primero la conoce a ella sola y después lleva a su mamá que también se llama Imelda”, recordó Villegas.

“La señora hizo de las suyas, sabemos que le encanta el ‘agüita de jamaica’, empezó a convivir y la señora terminó en mal estado, cosa que no le pareció a Joan y le dijo a Julián ‘por aquí no, no me vuelvas a traer a esta señora’, porque también se mostró muy arrojada, eso no le pareció”, añadió.

Julián Figueroa intentó terminar la relación, pero el embarazo cambió sus planes

Según las declaraciones de Villegas, Julián Figueroa llegó a considerar poner fin a su relación con Imelda Tuñón.

Sin embargo, cuando estaba decidido a dar ese paso, Imelda le informó que estaba embarazada.

Este hecho llevó al joven a replantear su decisión, ya que, según Villegas, Julián quería asumir su responsabilidad, siguiendo los valores inculcados por sus padres.

“El papá en paz descanse pues tenía razón, pero Julián continuó su relación y hasta se casó”, mencionó Villegas.

El publicista también mencionó que Imelda no informó a Julián sobre su embarazo hasta que tenía entre seis y siete meses de gestación.

Fue entonces cuando Julián decidió continuar con la relación y, posteriormente, se casaron en 2017. Un año después, nació su hijo, José Julián, el único nieto de Maribel Guardia.