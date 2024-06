Jimena Pérez encontró en sus hijos su mayor apoyo para superar el cáncer

El año pasado, Jimena Pérez ‘La Choco’ compartió con sus seguidores en Instagram su testimonio, después de superar el cáncer de mama, una enfermedad que enfrentó en silencio.

A través de un emotivo mensaje, la esposa de Rafa Sarmiento habló del proceso que vivió para combatir la enfermedad. En ese momento, la conductora reveló que ya había terminado su tratamiento, por lo que decidió compartir lo feliz y agradecida que estaba de superar el cáncer.

Jimena Pérez ‘La Choco’ fue sincera con sus hijos sobre su enfermedad

“¡Hoy abro mi corazón y les cuento que el viernes pasado fue mi última quimioterapia! 2023 ha sido el año más difícil y retador. Comparto que después de una operación de 8 horas en mayo, varios ciclos de quimioterapia que comencé el 28 de junio, con los dolores físicos y emocionales que eso conlleva”, explicó la comunicadora en el video.

Ahora, durante su reciente visita para el podcast Sabías Qué, que conduce Karime Nakid, Jimena Pérez ‘La Choco’ recordó cómo manejó con sus hijos, Iker e Iñaki, el proceso de la enfermedad.

La presentadora compartió que siempre fue honesta con sus hijos y desde el principio compartió con ellos su diagnóstico: “Hace poco más de un año, me tocó vivir otro reto súper fuerte en mi vida, fue algo que veo como una bendición, por una parte”, declaró.

‘La Choco’ recordó que tras conocer su diagnóstico decidió hablar con sus hijos: “Siempre quise hablarles a mis hijos con la verdad, yo quiero que ellos sepan, están chicos, pero al final, a su modo, tenían qué entenderlo y me tenían que ver bien. Creo que eso a ellos les ayudó a transitarlo de alguna forma”, aclaró.

Iñaki, el principal apoyo de Jimena Pérez ‘La Choco’

Aunque trató de que la situación no influyera de manera negativa en la vida de los niños, Jimena Pérez aceptó que no pudo protegerlos al cien por ciento. “No te voy a decir que no les afectó, porque por supuesto que les afectó”.

La conductora compartió que su hijo, Iñaki, por quien se mudaron a España, luego de que fue diagnosticado con autismo, le hizo sentir su apoyo: “Hace poco, prende la tele y pone una serie americana, que no me acuerdo cómo se llama, donde a dos de ellas les da cáncer, la psicóloga me decía: ‘Iñaki, a su manera, está tratando de procesar y entender lo que tú estás pasando’.

Iker también tuvo que ir al psicólogo, porque era importante para él sanar sus miedos.

Para la conductora, el amor de su familia marcó la diferencia durante su tratamiento: “La mejor medicina es la familia, los amigos y tener una red de contención va a ser siempre mejor que cualquier quimioterapia, el amor, las risas, los abrazos, ayudan muchísimo y la actitud, no te voy a decir que no me rompí varias veces”.

Sobre su estado de salud, ‘La Choco’ aseguró que, por el momento, está libre de la enfermedad y que continuará con chequeos de rutina: “Estoy bien, cáncer free, me estoy haciendo estudios, todo bien afortunadamente”.