Jennifer Lopez habla sobre su lucha contra los estereotipos latinos en Hollywood

La actriz reconoció que su objetivo como actriz es romper el molde de interpretar solo a la latina.

Jennifer Lopez habló sobre su lucha contra los estereotipos latinos en Hollywood durante los primeros años de su carrera.

“Hay tantas personas diferentes viviendo sus historias en Estados Unidos”, dijo la actriz de 55 años durante el episodio del podcast Variety Awards Circuit.

Jennifer Lopez lucha contra los estereotipos latinos en Hollywood

“Ese siempre fue mi objetivo como actriz, como productora, romper el molde de interpretar solo a la latina, solo a la mucama, solo al ama de llaves o solo a la persona que trabaja en la tienda. Lo que sea, romper los estereotipos, pero también ser la persona que protagoniza la película”.

Jennifer Lopez (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Jennifer Lopez afirmó que “no había muchos papeles para latinas” cuando empezó. “Estaba haciendo audiciones para papeles con acentos y estereotipos. Seguía pensando: ‘¿Por qué no puedo interpretar un papel romántico? ¿Por qué no puedo ser la chica de al lado?’”, continuó. “Esa creencia, esa convicción de que pertenecía, fue lo que me ayudó a romper esos moldes”.

“Cuando no vienes de muchos lugares y te criaste en los mismos barrios en los que crecimos, piensas que no perteneces a ciertos lugares o que no perteneces a ciertas habitaciones”, dijo.

Jennifer Lopez recuerda su lucha por encajar en la industria

Jennifer Lopez , quien creció en el Bronx con padres puertorriqueños, recordó que le costó encajar y no sentirse parte de ciertas situaciones.

Jennifer Lopez (Getty Images)

“Siempre descubro que es la voz interior. Se trata de estar realmente en sintonía con esa voz interior y con lo que te dices a ti mismo, eso es lo más importante. Y a veces esa puede ser la voz de tu mamá y tu papá en tu cabeza, y luego en algún momento es tu responsabilidad reemplazar esa voz con tu propia voz fuerte. Esa que dice: ‘Puedo hacer esto. Pertenezco aquí. Soy lo suficientemente buena. Estoy haciendo las cosas correctas. Trabajo duro. Tengo talento’”.

“Y es difícil porque hay mucha gente que te dice que no todo el tiempo, especialmente si eliges una carrera como esta, donde mucho de esto es subjetivo”, continuó.