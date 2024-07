Jennifer Lopez es sorprendida por sus fans en su cumpleaños

El intérprete de Waiting For Tonight celebró su 55 cumpleaños el jueves 24 de julio y, a primera hora de la mañana, confesó que no pudo contener las lágrimas de alegría después de que algunos de sus fans colocaron una valla publicitaria en su honor en Nueva York.

Jennifer Lopez recibió un gran regalo de parte de sus fans

A través de su cuenta en Instagram, Jennifer Lopez escribió: «He estado viendo todas sus felicitaciones de cumpleaños, preciosos videos y mensajes durante toda la noche y esta mañana desde todas partes del mundo. He reído, sonreído, derramado algunas lágrimas, y cuando vi la valla publicitaria en Times Square, me sentí completamente abrumada. Realmente tengo los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca pude expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento porque formen parte de mi vida.

Jennifer Lopez (Instagram/JLo)

La también actriz saltó a la fama cuando interpretó el papel de la cantante en la película biográfica de 1997, Selena y vendió 80 millones de discos como estrella del pop por derecho propio, al tiempo que mantenía una carrera. en el cine.

Y añadió: «Parece mentira que hayamos pasado tanto tiempo juntos. Es curioso que, sentado aquí, contemplando este viaje tan extraordinario, siga sintiéndome la misma chica que al principio, tan llena de energía y bravuconería, tan dispuesta a enfrentarse al mundo entero por Fuera y, sin embargo, tan tierna, frágil ya veces asustada, pero siempre llena de amor por dentro.

“Siento tanto amor por ustedes. Quiero que sepan en mi cumpleaños que USTEDES son mi mayor regalo. han estado a mi lado en los buenos y en los malos momentos. Siempre puedo contar con ustedes. Y quiero que sepan que siempre podrán contar conmigo. Gracias por su cariño, su comprensión, su lealtad y, lo que es más importante, su amor. Gracias, gracias, gracias».

Jennifer Lopez celebra con una fiesta de cumpleaños con temática de ‘Bridgerton’

Jennifer Lopez se disfrazó de la Reina Charlotte con un opulento vestido dorado de estilo victoriano para su fiesta de cumpleaños número 55 con temática de Bridgerton en los Hamptons el pasado sábado.

Jennifer Lopez (Instagram/JLo)

La cantante de On The Floor lució un vestido de alta costura con corsé, falda de aro y brocado vintage que fue “elaborado por 40 artesanos durante 3.490 horas”, compartió el diseñador de moda Manish Malhotra en una publicación de Instagram

Jennifer Lopez (Instagram/JLo)

La actriz de Marry Me completó su conjunto de inspiración barroca con unos tacones de plataforma dorados y llevó el pelo recogido con una tiara. Lopez mantuvo sus joyas relativamente simples con un colgante de corazón de oro en un collar de cadena, enormes aretes de diamantes y pulseras de perlas parcialmente ocultas debajo de sus transparentes guantes blancos.

Sin embargo, el gran ausente a la fiesta de cumpleaños fue su esposo, Ben Affleck, en medio de rumores de que están separados desde marzo y que se encaminan al divorcio.