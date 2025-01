Mientras se ha convertido en una de las celebridades que más ha ayudado tras las graves afectaciones por los incendios que azotan el sur de California, la actriz Jennifer Garner reveló que sufrió una dolorosa pérdida en esta tragedia que ha dejado, al menos, 10 personas muertas.

Jennifer Garner sufre dolorosa pérdida en los incendios de California

Aunque todavía no puede dar más detalles por razones que tienen que ver con la comunidad de la iglesia a la que asiste, Jennifer Garner confirmó que una amiga suya perdió la vida a consecuencia de uno de los incendios que han arrasado con vastas zonas de Los Ángeles como los exclusivos barrios de Pacific Palisades y la zona de playa de Malibú.

“Perdí a una amiga, pero por nuestra iglesia, siento que no debo hablar de ella todavía. Pero sí, perdí a una amiga a quien no le dio tiempo salir”, aseguró la actriz en una entrevista televisiva que dio mientras participaba en las acciones de ayuda organizadas por Save The Children.

“Mi corazón sangra por mis amigos”, aseguró Jennifer Garner en una reciente entrevista en la que dio a conocer que una amiga suya murió al no poder escapar de uno de los incendios que han acabado con miles de construcciones en el área de Los Ángeles.

“Hay cinco mil viviendas perdidas”, prosiguió la actriz de 52 años, quien aseguró que entre sus conocidos hay una gran cantidad de familias que lo perdieron todo. “Puedo escribir una lista de 100 amigos que han perdido sus casas. Me siento hasta culpable de poder caminar en la mía. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo ofrecer?”, mencionó visiblemente afectada por la tragedia que se vive en California.

Y es que al ver que la tragedia afectó a una persona de su círculo, la actriz ha querido convertir el dolor en energías para ayudar. “Estoy mirando la chimenea de alguien que amaba que murió allí y de alguien que murió en esa casa. Sí, es simplemente demasiado horrible para hablar de ello. Es algo inimaginable”, dijo.

Jennifer Garner habla del futuro de las zonas destruidas por los incendios en California

Al hablar sobre lo que las comunidades californianas enfrentarán para reconstruirse, Jennifer Garner habló de trabajo comunitario y dio gran importancia a su fe y la de sus vecinos.

“Todos vamos a tener que co-crear (la reconstrucción de la zona). Esto va a ser desde aquí y vamos a tener que estar en las manos de Dios y tratando de servirnos unos a otros y servir a nuestra comunidad. Podemos sentir el amor del resto del país y estamos agradecidos, necesitamos esa hermandad”, especificó.

Entre las personas a las que ha ayudado directamente Jennifer se encuentra su ex esposo y papá de sus hijos, Ben Affleck, quien se refugió en su casa luego de ser evacuado de una de las zonas afectadas por los incendios.