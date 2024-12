Jamie Foxx tuvo que recibir puntos de sutura tras ser golpeado en la cara por un vaso durante su fiesta de cumpleaños en un restaurante de Beverly Hills, California, según confirmó un portavoz del actor al Los Angeles Times.

Jamie Foxx sufre agresión tras altercado durante la celebración de su cumpleaños

Aún se desconoce qué causó el incidente ocurrido la noche del viernes en el popular restaurante Mr. Chow, conocido por ser un punto de encuentro de celebridades, pero de acuerdo con testigos, el actor fue golpeado en la cara.

«Alguien de otra mesa lanzó un vaso que le golpeó en la boca. Tuvo que recibir puntos de sutura y está recuperándose. La policía fue llamada y el asunto ahora está en manos de las autoridades», aseguró el portavoz.

A pesar del percance, Foxx parece haberse tomado el incidente con humor. Algunos presentes en la fiesta mencionaron que el actor no se mostró alterado por lo sucedido y continuó disfrutando de la noche sin mayores problemas.

De acuerdo con su hija, Jamie Foxx lleva semanas fuera del hospital. (Emma McIntyre/Getty Images)

Jamie Foxx agradece las muestras de apoyo

Tras el altercado, el actor recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer a las personas que se preocuparon por él tras el incidente en la celebración de su cumpleaños 57.

«El diablo es una mentira. No puedo ganar aquí… gracias a todos los que oran y me miran… cuando tu luz está brillando… tratan de traerte oscuridad… pero no saben que estás hecho para eso… las luces han estado brillando… y enormes gracias a todos los que han visto e inspirado por «Lo que había pasado fue»… número 1 en Netflix si no lo has revisado por favor ve a verlo es de mi corazón y mi alma…», escribió.