Hugh Jackman y Sutton Foster confirman su romance

El nuevo idilio amoroso fue captado en una cita romántica que tuvo lugar en Santa Mónica, California.

Hugh Jackman y Sutton Foster ya no esconden su relación. Después de varios meses de rumores sobre un posible romance, los actores oficializaron su relación en una cita nocturna que tuvo lugar en Santa Mónica, California.

La pareja fue captada por la revista People mientras llegaba a un restaurante felices y muy enamorados.

Hugh Jackman y Sutton Foster confirman su noviazgo

Fue en octubre de 2023 cuando Hugh Jackman y Deborra-Lee hicieron público su divorcio tras 27 años de matrimonio y dos hijos en común.

«Pero después de los últimos años, el amor que se tenían se convirtió más en una amistad que se rompió durante el covid, ya que el confinamiento no ayudó en absoluto a su matrimonio y realmente puso a prueba su relación», reveló una fuente cercana.

Un año y medio después, el actor de Wolverine se dio una nueva oportunidad en el amor y ahora está estrenando romance con la actriz Sutton Foster, quien fue su compañera en Music Man.

Hugh Jackman y Sutton Foster confirman su relación. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Pro)

Aunque los rumores sobre su relación comenzaron hace tres meses, recientemente la revista People confirmó el romance al captar a Jackman y a Foster llegando juntos a una cita romántica en Santa Mónica, California.

Las imágenes publicadas muestran a la pareja caminando de la mano, sonriendo y compartiendo miradas cómplices, lo que dejó en claro que su conexión va más allá de las especulaciones.

«Llegaron juntos y agarrados de la mano. Hugh Jackman, de 56 años, lució un estilo informal con una chaqueta oscura sobre una camisa gris y vaqueros blancos, mientras que Foster, de 49 años, recién salida de una aclamada reposición en Broadway y de la presentación en Los Ángeles de Once Upon a Mattress, llevaba una gabardina color canela sobre un vestido verde oliva», informó la revista.

Hugh Jackman y Sutton Foster confirman su romance. (Jenny Anderson/Getty Images for Tony Awards Pro)

¿Quién es Sutton Foster, la nueva novia de Hugh Jackman?

Sutton Foster nació un 18 de marzo de 1975 en Statesboro, Georgia, y es una de las figuras más reconocidas de Broadway. Con una carrera impresionante que abarca más de dos décadas, ha sido aclamada por sus brillantes actuaciones en icónicos musicales como Thoroughly Modern Millie y Anything Goes, con los que ganó dos premios Tony.

Desde joven, Foster demostró un talento excepcional para las artes escénicas, debutando en importantes producciones teatrales a una edad temprana. Su versatilidad también la ha llevado a destacarse en la pantalla chica, con papeles en exitosas series como Bunheads y Younger.

Sutton Foster mantiene una relación con Hugh Jackman. (Jemal Countess)

A lo largo de su carrera, ha dejado su huella en una variedad de espectáculos de Broadway, incluyendo Grease, The Drowsy Chaperone y Shrek the Musical, consolidándose como una de las artistas más influyentes del teatro musical estadounidense.

Cabe destacar que, Hugh Jackman y Sutton Foster coincidieron en el musical The Music Man en donde trabajaron juntos de 2021 a 2023.