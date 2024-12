Hijo de Talina Fernández revela por qué la herencia no ha sido repartida

Coco Levy, el hijo de la fallecida ‘Dama del Buen Decir’ reveló las razones por las que el testamento no se ha cumplido.

La conductora Talina Fernández falleció el pasado 28 de junio de 2023, desde ese momento se informó que su hijo Coco Levy era el albacea de su herencia, sin embargo, a poco más de un año de la partida de su mamá, no ha sido repartida la herencia tal como quedó estipulado en el testamento.

De acuerdo con el productor, han habido ciertas circunstancias que han impedido que la herencia pueda ser entregada, tal y como lo estipuló la presentadora y reveló detalles de los acontecimientos que han frenado esos planes, uno de ellos la muerte de su hermano Patricio.

Coco Levy explica por qué el testamento de Talina Fernández no se ha repartido

Coco Levy compartió cómo marcha todo con respecto a la disposición de la herencia que dejó su mamá Talina Fernández , algo que se ha complicado tras la muerte de su hermano Pato Levy.

Pato Levy y Talina Fernández. (Instagram)

“Sí, afectó (la muerte de su hermano) porque Pato tiene un hijo menor y hay que empezar un proceso judicial para ratificar el testamento de Pato, lo cual es tiempo, no hay ninguna afectación porque no hay ninguna contención, pero sí son tiempos judiciales y tiempos de la ley que hay que esperar y que no es tan rápido”, compartió Coco en entrevista con el programa De Primera Mano.

El productor explicó de qué manera han procedido, algo que al parecer tomará más tiempo de lo esperado para que el caso se resuelva.

Talina Fernández (Instagram/talinafernandez)

“Hay que aguantarnos, eso afectó y ahí estamos, procediendo como se debe de hacer. Cuando muere mi madre, y tiene un testamento con puros herederos mexicanos, que pagan impuestos, que son mayores de edad. Es una cuestión de ir al notario, se abre el testamento, se ratifica. Cuando hay un menor de edad el representante de un menor de edad es un juez, entonces se hace una demanda judicial, el juez contesta, se asigna a un juez que se vuelve el que tome las decisiones por parte del menor de edad”, aclaró.

La muerte de Pato Levy ha impedido que el testamento se ejecute

Durante la entrevista, Coco Levy reiteró que, como se dispuso en su momento, él es albacea de los bienes heredados de Talina Fernández por lo que ha puesto toda su atención en el tema para resolver las situaciones que vayan surgiendo.

Misa en memoria de Talina Fernández a un mes de su muerte (Agencia México)

“Pues yo no sé por qué pensaban que era yo gente decente a diferencia de otros y soy albacea de todo”, bromeó.

Coco recalcó lo mucho que la muerte de su hermano Patricio lo afectó emocionalmente, pues además su muerte cambió el tránsito de los procedimientos que debían seguirse tras la partida de su mamá, quien dejó todo organizado antes de su muerte.

https://www.youtube.com/embed/3yScQDR0HfY?si=TuKPvp2RXq_2IWa6

“En todos los testamentos de mi mamá está dividido en todas las personas pero siempre está Pato. En el momento en que muere Pato siempre están Pedro y Juan y siempre hay un menor de edad. El juez tiene que asumir el cargo, ratificar el testamento y de esa manera podemos proceder a enajenar los bienes o hacer lo que tengamos que hacer”, expresó.