Henry Cavill ya es papá con Natalie Viscuso 

Henry Cavill, actor británico de 41 años de edad reconocido por protagonizar ‘Man of Steel’ y la serie ‘The Witcher’, ya es papá con Natalie Viscuso y, ¿a quién se parece el bebé?

Apenas este sábado 18 de enero de 2024, The Daily Mail publicó imágenes de la pareja disfrutando de un paseo en Gold Coast, Australia, donde se les vio con su hijo por primera vez.

Durante su caminata, Henry Cavill y Natalie Viscuso fueron fotografiados paseando al bebé con un cochecito negro, lo que rápidamente generó conversación.

El actor está actualmente en Australia trabajando en su próxima película, una adaptación en acción real de ‘Voltron’, inspirada en la clásica serie animada de los años 80.

Henry Cavill y Natalie Viscuso fueron vistos en Australia con su bebé recién nacido ❤️ pic.twitter.com/h9eh2KT2O5 — Juanito Say (@JuanitoSay) January 18, 202 5

En junio de 2024, Henry Cavill compartió un mensaje en Instagram por el Día del Padre, mostrando su alegría con un toque de humor:

”Parece que pronto me uniré al club. ¿Algún consejo? No se preocupen, no habrá almohadas en la cuna, sólo pegamento y bisturíes para que pueda armar miniaturas de Warhammer”Henry Cavill, actor.