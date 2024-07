Gonzalo López Beltran, hijo de López Obrador, se desmarca de la política

Claudia Sheinbaum negó que Gonzalo López Beltran vaya a integrarse a su gabinete de gobierno y aseguró que su reciente visita fue de orden personal.

‘Bobby’ dice no a la política (Galo Cañas Rodríguez)

Gonzalo López Beltrán, el hijo menos mediático del presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a ocupar titulares hace unos días, luego de que visitó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en su casa de transición.

Sin embargo, tanto el mandatario como Sheinbaum aseguraron que “Bobby”, como llaman sus amigos a López Beltrán, no se integrará al gabinete de la futura presidenta de México.

AMLO está ‘contentísimo’ porque su hijo Gonzalo López Beltrán no está interesado en la política

“Gonzalo no está metido en la cuestión política”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes 5 de julio en su conferencia mañanera, en referencia a la reunión que tuvo su tercer hijo con Claudia Sheinbaum el día anterior.

En la recta final:

Asimismo, el mandatario reconoció que su hijo ha tenido “nombramientos honorarios” en su propio gobierno pero que las labores que ha realizado las hizo sin percibir un sueldo ni tener un cargo dentro de la administración pública.

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el (tren) Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tiene él en sociedad con Andrés”, puntualizó López Obrador, quien también comentó que la pareja de su hijo estaba también contenta al saber que la política no es del interés de Gonzalo.

El presidente López Obrador con sus tres hijos mayores: José Ramón, Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán (Moisés Pablo Nava)

Claudia Sheinbaum descarta que Gonzalo López Beltrán se sume a su gobierno

El jueves pasado, la visita de Gonzalo López Beltrán a la casa de transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, generó revuelo en los medios, ya que se planteó la posibilidad de que el tercer hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera sumarse al próximo gobierno de México.

Esto, sin embargo, fue descartado en su momento por la propia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que la visita del hijo del presidente fue de orden personal.

Gonzalo López Beltrán el hijo menos mediático de Andrés Manuel López Obrador (Galo Cañas Rodríguez)

“Nada más me vino a visitar, a felicitar porque no habíamos tenido la oportunidad de vernos; eso fue todo”, aseguró la virtual presidenta electa a los medios que la interrogaron a la salida de su casa de transición.

La visita de López Beltrán coincidió con la presencia de Jesús Esteva, futuro secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes estuvimos, con quien la futura presidenta estuvo “viendo los proyectos de trenes y carreteras que ya estamos trabajando”, además de que dijo que también estuvo la titular de Sedatu. “Él (Gonzalo López Beltrán) vino de manera personal a felicitarme”, insistió Sheinbaum.

¿Quién es Gonzalo López Beltrán, el hijo menos mediático de AMLO?

El nombre de Gonzalo López Beltrán estuvo en medio de una polémica, debido a que en marzo pasado, la entonces candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia contra él y su hermano, Andrés Manuel López Beltrán, por un presunto caso de corrupción relacionado con la compra de balastro utilizado en las obras del Tren Maya.

Además de denunciar formalmente a “Andy” y “Bobby”, Xóchitl Gálvez habría señalado también al primo de ambos, Pedro Salazar Beltrán, y a Amílcar Olán y Daniel Asaf, quien es jefe de la Dirección General de Ayudantía de la presidencia de la República. De acuerdo con la panista, los cinco integrarían una supuesta red de tráfico de influencias para beneficiarse con contratos, según publicó Expansión Política.

Xóchitl Gálvez denunció a Andy y Bobby (Gonzalo) por presunta corrupción en el Tren Maya (Galo Cañas Rodríguez)

De los detalles que se conocen sobre la vida de Gonzalo López Beltrán es que estudio Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que vive en California y que trabaja o trabajó con el equipo de beisbol de Gigantes de San Francisco. Es, junto con su hermano Andrés Manuel, dueño de la fábrica de chocolates Rocío, el negocio chocolatero que emprendieron a partir de la finca productora de cacao que heredaron él y sus hermanos de su mamá, Rocío Beltrán, quien murió de cáncer en 2003, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal.