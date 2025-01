Galilea Montijo rompe el silencio tras los señalamientos de fraude

La conductora reveló que terminó su relación laboral con su publirrelacionista para evitar un conflicto de interés

Hace unos días, a través de las redes sociales, Galilea Montijo emitió un comunicado para anunciar el fin de su relación laboral con la publirrelacionista Danna Vázquez, quien fue señalada por presunto fraude en el programa ¿Quién es la máscara?

La presentadora explicó que está dispuesta a cooperar para que se esclarezca cualquier situación en que se vea involucrada, sobre todo por el gran respeto que le tiene a Televisa, empresa en la que ha trabajado por más de 20 años.

Galilea Montijo habla sobre los señalamientos de fraude

Finalmente, Galilea Montijo rompió el silencio y concedió sus primeras declaraciones sobre la polémica en la que fue envuelta. Durante un reciente encuentro con algunos medios de comunicación, la presentadora refrendó su lealtad a Televisa y su compromiso en colaborar con las investigaciones que están en curso.

«No sabemos, yo te voy a decir que lo único que sé es que alguien aventó la piedra y escondió la mano, es lo único que te puedo decir», dijo sobre la investigación.

Además, Galilea aseguró que está dispuesta a colaborar en lo que se requiera para deslindarse de cualquier conflicto. «La producción tiene todo el derecho de investigar qué fue lo que pasó. Yo me hago a un lado para que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar y se aclaren lo antes posible. No me daría nada más gusto que llegaran y arreglaran las cosas», aseguró.

Galilea Montijo está dispuesta a participar en la investigación del supuesto fraude

Sobre cómo la hace sentir personalmente toda esta situación, pues durante todos sus años de carrera, nunca se ha caracterizado por estar envuelta en algún escándalo señaló: «En ningún momento me siento dolida, ni triste, yo lo que hago es hacerme a un ladito para que investiguen todo lo que se tenga que investigar», explicó.

A la pregunta expresa sobre si rompió su relación laboral con Danna Vázquez para evitar un conflicto de interés, Galilea respondió: «Claro».

Aunque los nombres más sonados en esta investigación son los de la publirrelacionista Danna Vázquez, Anahí y Galilea Montijo , la presentadora reveló que toda la producción está siendo investigada. «Nosotras porque damos la cara, pero toda la producción está siendo investigada. Aquí no hay gato encerrado, se está haciendo lo que se debe hacer por ley y, en México, tenemos que hacerle caso a los contratos de confidencialidad, ¿de dónde viene la información?, me encantaría saberlo», señaló.

Finalmente, Galilea Montijo refrendó su lealtad por la televisora: «Yo siempre voy a ser empresa Televisa hasta donde ellos quieran, por supuesto, yo amo a mi empresa y tengo muchas cosas qué agradecerles. TelevisaUnivision, que es una empresa internacional, tiene que investigar, yo por mi lado, Televisa lo sabe, no es la primera vez que trabajo, ni en La máscara, como investigadora y esta ocasión hice con mucho cariño el personaje de Cacahuate enchilado y lo único que les quiero decir es eso. Yo soy un simple Cacahuate enchilado, soy una simple empleada».