FLO presenta su álbum debut, Access All Areas

Las ganadoras del premio BRIT Rising Star, FLO, han lanzado su muy esperado álbum debut Access All Areas, un manifiesto para el grupo, que destaca su enfoque sin restricciones de la música y la vida, ya que el álbum profundiza en temas de amor, sensualidad, hermandad y navegación por la vida / industria como tres jóvenes mujeres negras. Para celebrar el lanzamiento de Access All Access, FLO ha lanzado el video musical oficial de “In My Bag” feat Glorilla.

Dirigido por Troy Roscoe y coreografiado por Sean Bankhead, el video musical sigue a FLO y Glorilla mientras llevan a cabo un atraco con un giro. “In My Bag” combina ritmos pesados de bajo con vocales irresistibles.

Hablando de “In My Bag’” y de trabajar con Glorilla, FLO menciona: ‘In My Bag es una canción muy especial para nosotras, ya que estamos hablando de vida y grandeza en nosotras. Es una manifestación… ¡Cantarla en vivo para nuestros fans ha sido increíble porque todxs en la sala se sienten empoderadxs y vistxs!

GLO es un artista tan merecedora, increíblemente talentosa y dulce que realmente admiramos. Cuando dijo que le encantaría hacer un verso en ‘In My Bag’, nos pusimos muy felices porque sabíamos que lo haría increíble. Nos ha encantado trabajar con ella y esperamos que todo el mundo vea el vídeo que grabamos juntas en Atlanta».

Reflejado en la introducción narrada por Cynthia Erivo (escucha aquí), el álbum debut deFLO es una declaración audaz que consolida su llegada con una confianza sin complejos. Con la producción ejecutiva de MNEK, el álbum de 16 canciones combina tonos de R&B y soul, y una producción futurista para crear un sonido que es a la vez nostálgico y con visión de futuro. Con frases contagiosos, armonías ajustadas y un lirismo sincero y cercano, Access All Areas ofrece a los oyentes una visión íntima de sus experiencias.

Hablando sobre su álbum debut, FLO menciona: «No podemos esperar a que nuestros fans finalmente puedan escucharlo. Hemos puesto nuestros corazones en este álbum y estamos inmensamente orgullosas de la calidad, el sonido, el lirismo y la narración que hemos creado. ¡Estamos muy agradecidas con todos los colaboradores en el álbum y sabemos las alturas a las que nos va a llevar! ¡Esperamos que a todos les guste tanto como a nosotros!»

Los críticos han elogiado el álbum, con DAZED proclamándolo como «un debut… que cumple la promesa de su hype», mientras que el New York Times lo ha descrito como «la nostalgia se encuentra con la ambición» y ha aclamado a FLO como «un grupo de chicas para una nueva generación». DIY le otorgó 4.5 estrellas, llamándolo «un debut definitivo», y Metro celebró el renacimiento de FLO de la dominación de los grupos de chicas, elogiando «las letras descaradas de FLO y las melodías inspiradas en los 90».